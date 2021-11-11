【過期罐頭】過期30年水果罐頭發黑如墨汁　日男玩命試食公開驚人口感和味道

▲ 日男玩命試食過期30年水果罐頭。

罐頭食品可長時間保存就代表永遠不會變壞嗎？有日本網民就翻出多罐過期30年的罐頭，好奇之下打開嚐嚐味道，發現罐頭中的食物已經全部發黑，而且味道和口感都比較特別，引起大量網民關注。

日本網民「火中の栗原」在老家找到多罐過期罐頭，細看發現有些罐頭竟然產於1991年，即距離至今已30年。

▲ 剩下的粟米罐頭和竹筍罐頭，他決定繼續放在家中，下次再試食。

好奇心驅使之下，他選擇打開其中一罐水果罐頭。他發現所有水果已經變黑，而果汁亦變成「墨汁」。他更試食了變黑的水果，表示「幾乎無臭味，一點也不甜。」之後，他又試食了另一罐橘子罐頭，這次他覺得有點金屬味。

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而剩下的粟米罐頭和竹筍罐頭，他決定繼續放在家中，下次再試食。

▲ 剩下的粟米罐頭和竹筍罐頭，他決定繼續放在家中，下次再試食。

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特別的分享引起大量網民關注及提問，他也逐一回應。他表示如果沒有變壞的話，是打算當作甜品食用的。最後他沒有將變黑水果吞下肚，只是放入口試試味，然後漱口，過了48小時身體都沒什麼異狀。

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責任編輯：羅嘉欣