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【媽媽的神奇小子】登Netflix香港點擊排行榜冠軍　吳君如蘇樺偉率眾慶功

娛樂 11:43 2021/11/11

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

（左起）吳肇軒、尹志文、吳君如、梁仲恆、蘇樺偉、馮皓揚慶功。

真人真事改編，講述香港殘奧金牌得主蘇樺偉與媽媽「蘇媽」的母子關係和奮鬥事蹟的電影《媽媽的神奇小子》近日喜訊連連，先獲提名代表香港參加角逐第94屆奧斯卡最佳國際影片；其後又於「中美電影節」中連奪兩獎，當中包括君如成為影后獲得最佳女主角殊榮。

到日前，《媽媽的神奇小子》亦在串流平台Netflix上架3日便成為全港點擊排行榜第一位，可謂連中三元。

Netflix排行榜冠軍

該片的監製兼女主角吳君如，昨晚（1月10日）便連同蘇樺偉，導演尹志文，演員梁仲恆、馮皓揚（羊羊）及吳肇軒等齊齊慶功。君如並表示：「電影喺Netflix 3日上到Number One, 我依家真心同大家謝票，yeah！多謝！」

蘇樺偉知道電影獲得佳績亦感到興奮，多謝觀眾支持。至於尹志文則坦言好開心得到觀眾的讚賞和喜歡，亦感激蘇韓小貞女士（蘇媽）及偉仔，讓他有機會拍到這部有意義的電影。

梁仲恆恭喜君如成為中美電影節影后，亦開心電影上畫至今好評不斷：「要多謝每位曾經買飛入場嘅觀眾，同喺Netflix睇戲嘅觀眾，無你地呢部戲唔會行得咁遠。」

而羊羊則想不到能夠在Netflix見到自己個樣，亦多謝導演、君如同其他演員給予很多鼓勵。軒仔多謝觀眾之餘，也希望電影能在奧斯卡中獲得好成績。

撰文 : TOPick柴犬出動

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