【沖凍水涼】電熱水爐故障港爸嫌貴拒買新　要求阿仔沖凍水涼：忍唔到就煲水

▲ 一名港男指家中電熱水爐故障，父親卻拒絕換新爐，要求他用冷水洗澡。

天氣轉冷小心着涼，一名港男在「香港討論區」發文，指近日家中電熱水爐故障，父親嫌貴拒買新爐，要求他用冷水洗澡，令樓主感崩潰。

港男在文中表示，換新電熱水爐花費不少，父親不願花這筆錢，指「呢幾日都唔係好凍」，要求他「忍下先，用凍水沖」。樓主回應指近日天氣寒冷，豈料父親叫他自行煲水洗澡，令他感無奈：

佢忍到用凍水沖，我真係忍唔到呀！

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網民：沖凍水好快習慣

他續指父親應該會堅持用冷水洗澡，「睇吓邊個忍唔到出錢，我覺得係我」。帖文引來網民熱議，有網民同情他的遭遇，「點忍呀！」、「沖開就話頂得順啫，17、18度都用凍水都幾係嘢」。有網民則指以往試過煲熱水洗澡，「以前都得，而家無話唔得，只不過係用開咗方便，覺得返唔到轉頭啫！」、「細個要煲水沖涼，睇到電視煤氣廣告，朝早一起身扭着熱水爐就有熱水沖涼，真係羨慕到不得了……」。

有網民則同意爸爸做法，「可鍛鍊身體，好事，你爸用心良苦」、「我沖凍水涼都4、5年啦，其實冇乜嘢，身體仲健康咗」、「沖下沖下就習慣，而且兼美容護膚，一舉多得，用少咗電或者煤氣又慳錢又環保！」。

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責任編輯：王明芳