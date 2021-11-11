【愛妻號】生日送吻老夫老妻甜足47年　姜大偉伴妻抗癌相守：無咗對方唔得

▲ 姜大偉伴妻抗癌，相守相愛47年。

姜大偉跟李琳琳結婚47年一直恩愛如昔，日前John哥跟友人為太太慶祝73歲生辰，他更向太太李琳琳連送兩個生日之吻，這對老夫老妻認真甜蜜！

姜大偉可謂圈中的寵妻好男人，10年前太太李琳琳患上第三期大腸癌，姜大偉停工陪伴太太戰勝癌魔，John哥曾於訪談中提及當年很擔心太太，他說：「40幾年的情，其實不需要講出聲都知道，大家都是無咗對方唔得的。」

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▲ 姜大偉向李琳琳送上生日之吻。（取自微博）

李琳琳本月13日便踏入73歲，日前丈夫姜大偉跟一班好友為她慶生，當中包括陳友、林建明、梁海平夫婦以及傳媒人汪曼玲，而跟李琳琳同年同月同日生的前無綫監制潘嘉德也有一起慶祝，汪曼玲更於微博分享慶生照片。

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席間兩位壽星捧著生日蛋糕拍照，只見John哥兩度向李琳琳送上生日之吻，氹得李琳琳笑逐顏開。

曾停工伴李琳琳抗癌

姜大偉跟李琳琳結婚47年，夫婦同為演員出身，John哥為演藝世家出身，4歲時以童星身份入行，1966年，他加入邵氏當武師，受到大導演張徹賞識，當上《游俠兒》主角。1970年，John哥以23歲之齡憑《報仇》一片成為香港首位「亞洲影帝」。3年後再憑《叛逆》得亞洲影展最具性格演員獎。

▲ 姜大偉當年演不少大俠角色。（網上圖片）

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之後他加入電視圈，先後跟麗的電視、亞視及無綫合作、直至1994年在TVB時裝劇《再見亦是老婆》飾演主角陳秀雯的丈夫，使其人氣一度火熱急升。及後姜大衛一家於1994年移民加拿大溫哥華，07年回流返港，之後參與不少電影及劇集的演出，成為TVB甘草綠葉王。

▲ 姜大偉跟李琳琳同為演員出身。（網上圖片）

回看當年，27歲的姜大衞於事業高峰之際跟李琳琳奉女成婚，為一個有承擔兼愛妻的好男人。二人先後誕下兩位女兒依蘭和依文，而李琳琳於1995年，以48歲高齡誕下孻仔卓文。

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▲ 姜大偉夫婦育有三名子女。（取自instagram）

兩人結婚相知相守多年，姜大偉也從未有過緋聞，人前人後也十分恩愛，可惜2011年李琳琳患上大腸癌，起初她於醫院照大腸時發現癌細胞，醫生只評估屬初期，惟進行手術治療後，醫生檢查時發現癌細胞已擴散至淋巴，確定李琳琳患上第三期大腸癌。

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李琳琳於半年內接受12次化療，而丈夫姜大衞停工照顧她，經過兩年的治療和休養，李琳琳完全康復。

▲ 姜大偉夫婦今年與孻仔卓文亮相無綫節目。(東星圖片)

John哥：無咗對方唔得

John哥曾於經濟日報訪問中大談夫婦相處之道，當中他提及從前性格頗執著。他說：「以前，我很多嘢都會堅持，看不順眼便會出聲，但之後會明白，其實許多執拗都無乜大不了，總之不傷害到自己和別人就得了。兩公婆嗌交，都是因為睇法唔同。後生時，我們總是想改變對方，但慢慢就會知道無得迫的。」

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John哥坦言10前太太健康出了毛病，令他一度十分擔心，他說：「一次身體檢查，發現她大腸有瘜肉，化驗出有點cancer，很快便選擇即刻做手術和做化療。現在，康復兩年了。但那時期，我確是很擔心。唯一可以做的，就是共同面對。40幾年的情，其實不需要講出聲都知道，大家都是無咗對方唔得的。」

John哥更曾於訪談中大讚李琳琳是一位好的賢內助，除了對其事業有很大幫助外，教導子女方面亦很出色，故三個子女也很聽話。