【醫醫，我不想再病了】朱智賢連環甩碌無厘頭拉筋搶鏡　伍樂怡可愛眼鏡Look曝光

由黎諾懿、楊潮凱、何沛珈及陳嘉慧主持的資訊健康遊戲節目《醫醫，我不想再病了》，第十三集內容探討職業病問題，更找來近日在《星空下的仁醫》中演出備受好評的伍樂怡，以百變形象示人。

即將推出的《醫醫，我不想再病了》，以探討職業病為主題，除了主持黎諾懿、楊潮凱，以及「小護士」何沛珈及陳嘉慧外，還請來香港教育大學健康與體育學系兼任副教授方少萌博士、家庭醫生莫昆洋以及註冊中醫師何慧欣，分享健康資訊及小貼士，探討為何油漆會增加患膀胱癌風險、如何舒緩靜脈曲張及預防腕管綜合症等。

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而今集參與趣味短片拍攝的藝人，則有吳子冲以及近日在《星空下的仁醫》中演出備受好評的伍樂怡，樂怡更會以多種不同造型上陣，除了可愛眼鏡Look、更有夥計Look以及空姐Look，形象百變。

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是集嘉賓有牙尖嘴利代表鄭衍峰、黃頌明、「瘋狂的血」朱智賢以及蕭欣浩博士。一眾嘉賓中以《開心大綜藝》鐵腳朱智賢最為搶鏡，皆因她無論答中或是答錯問題均表現Hyper，回答問題期間更無厘頭拉筋。

而以「老鼠屎」聞名的她，來到《醫醫》繼續做箭靶，除了全程被寸至體無完膚外，就連其拍檔蕭博士亦取笑她「冇乜幾何贏」，令朱朱哭笑不得。

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最後，朱朱在「眾望所歸」的情況下挑戰「平衡板」，雖然已獲很多人攙扶，但仍表現「危危乎」，連環失平衡兼失手打到蕭博士，貫徹老鼠屎「美譽」。

雖然玩遊戲欠缺天份，但朱朱身體柔軟度卻相當不俗，她與黃頌明在健康小測試環節中齊齊展示柔軟身手，順利過關。

至於鄭衍峰玩遊戲示範拋鑊時，竟出現「炒飯四散」奇景，反觀蕭博士則有姿勢有實際，相映成趣。

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