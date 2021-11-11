【網上義診】慈善基金推長者網上義診及送藥到戶服務　一文看清報名方法

▲ 「獅子會與香港浸會大學中醫藥慈善基金」推出長者網上義診及送藥到戶服務。

新冠疫情下，不少長者雖身體不適，卻因顧忌疫情而不敢外出求醫。香港浸會大學與國際獅子總會中國港澳303區於2007年成立的「獅子會與香港浸會大學中醫藥慈善基金」最近支持浸大中醫藥學院臨床部推出長者網上義診及送藥到戶服務，派發合共1,000個名額予65歲或以上的長者，資助他們由今年8月1日起至明年7月31日期間到轄下的長者中心免費接受該項服務。至今已有700多名長者登記服務。

有需要長者可透過6間非牟利團體預約中醫師，然後在預約時間在長者中心透過視像軟件接受遙距診症。長者需預先提交病歷、服食中的藥物資料（包括中西藥），及一張舌頭的相片以作初步健康和體質評估。中醫師將處方中藥顆粒沖劑，令長者無需再自行煎藥，並透過送藥到戶服務派送至求診長者所屬的長者中心再另行派發。

6間非牟利團體：

保良局 仁愛堂 九龍樂善堂 香港中華基督教青年會 香港基督教女青年會女青賽馬會青健坊（沙頭角） 元朗大會堂梁學樵夫人老人中心

計劃受惠者張婆婆今年85歲，住沙頭角，若需外出到市區問診，至少需花上半小時，外出又需坐輪椅，疫情爆發亦阻礙她外出的意欲。當她得知附近長者中心設有網上中醫義診後，張婆婆便即時到中心向職員報名參與，希望藉此調理身體。張婆婆表示，十分感謝基金推行網上中醫義診，讓她能夠足不出戶，在不用擔心疫情的情況下見到醫師。她形容醫師「有愛心及耐心」，在了解她日常生活如飲食習慣、睡眠、大小便情況等，以及觀察張婆婆舌頭狀況後，給予中藥調理。

而今年80歲的譚伯伯則對網上診症感到新奇。他雙腳痛風，第一次利用視像科技參加中醫網上診症。因在譚伯伯的認知中，以為中醫只可面診，對此感到很新奇，亦感謝基金令他的痛症能及時得到診治。

另一位74歲婆婆張玉萍則指，她免疫力較差，因此疫症期間常不敢外出。而在計劃中，中醫師為她處方中藥顆粒沖劑，且送藥到戶服務足夠4天份量，對年長參加者來說十分足夠，而且用法亦十分簡單。

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香港浸會大學協理副校長暨中醫藥學院臨床部主任、曾肇添中醫藥臨床研究講座教授卞兆祥指，長者及長期病患者體質虛弱，容易染病。如耽誤治療，可導致更嚴重的併發症，在新冠肺炎疫症爆發期間尤其危險。網上診症服務可為非急症的年長病人提供更為便捷的診症安排，特別是疫情期間，讓長者們毋須親臨診所，省卻交通時間之餘，亦減低因出門就醫而帶來的感染風險。

長者網上義診主要負責醫師之一周可奕表示，報名長者大多是因為身體各種痛症、調理身體、失眠及呼吸道感染等緣故而希望獲得醫療上的支援。他形容，不少長者在義診後，「放心和輕鬆很多」。周可奕稱，是次長者網上義診及送藥到戶服務不僅照顧長者的醫療需要，也讓醫師們照顧到他們的身心健康，相當有意義。

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記者：黃穎津

