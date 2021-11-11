【梅艷芳】劉培基罕有受訪談天后情義　曾為梅姐常借錢給朋友而生氣

本周上畫的電影《梅艷芳》，展示一代天后梅艷芳的生平，當中由80年代至2003年沙士的情節，觸動不少網民。其中古天樂演的著名時裝設計師Eddei，藍本取自梅艷芳生前的重要戰友劉培基，跟梅姐共度半生事業的劉培基，近日接受內地傳媒訪問，又亮相TVB的音樂特輯，談及跟梅姐的種種回憶。

劉培基是80年代知名時裝設計師，也曾為不少歌手設計形象，其中跟梅艷芳關係最深，由梅艷芳首張唱片封面，至最後一次演唱會的舞台服裝，都親自參予，見證梅艷芳的事業和人生。

▲ 劉培基是梅艷芳生前重要戰友之一。（東星圖片）

【百變天后】細數梅艷芳10個經典時裝瞬間 梅姐一襲婚紗相片長掛睡房

現已半淡出的劉培基，因電影《梅艷芳》上畫，而罕有接受內地媒體訪問，談及戲中由古天樂扮演自己，劉培基指他跟古仔都不相識，是否似他也不重要，因只是一個角色，但笑言戲中有些情節自己沒有做過，例如梅艷芳演唱會上的婚紗不是他去剪裁，也沒有親自上珠片，因可交由工廠同事去做。

梅艷芳太重情義

劉培基是梅艷芳最重要的朋友，外間形容梅姐有情有義，但劉培基也曾不滿好友太重義氣，而欺負她一個女子，劉培基在訪問中說：「太多人問她借錢，我有時會很生氣，因為她很小便出來唱歌，很努力才有今天，不能因為每個朋友說生意不好就問你借錢，80年代一百萬不是小數目。」

最新影片推介：Dee+娟姐訪問

劉培基更指梅姐有時不敢告訴他借錢給朋友的事，都是助手跟他告知。而劉培基也坦承會生氣，但梅姐會拍下錄像向他道歉，令他也很難氣下去。

另外，在為TVB拍攝的《情懷未變》音樂特輯中，劉培基也親述為梅姐設計最後演唱會舞衣的回憶。他稱梅艷芳當時穿著一件巨型的金色舞衣出場，有特別原因。「其實我知道當時她的身體已好虛弱，故特地設計一件要壓得場的服裝，要一上台便好震撼、驚艷，為她營造氣勢。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

設計最後婚紗

至於最後的一套舞台婚紗，劉培基在過程中亦很是傷感。「所有女人都覺一世人要穿一次婚紗，阿梅也不例外，但她沒有新郎來掀頭紗，她是要嫁給舞台和歌迷，這是大愛。」

劉培基因此這樣設計：「既然沒有新郎，我要阿梅舞台升上來時，頭是低下來，看不到臉，抬起頭就看到她，代表她不需要男人，頭紗就由她來掀開，我就是梅艷芳，是一個不需要愛情的女人，只要舞台和歌迷就足夠。」

【梅艷芳】受梅姐影響潛心學佛 倫永亮久休後為MIRROR寫歌

▲ 梅艷芳最後一次演唱會。

劉培基指這婚紗代表梅艷芳的一生，演繹的是生離死別，二人由出道的東京音樂會合作，直至最後一個演唱會，已見證開始至終結，便已經無憾。