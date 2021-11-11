【人間有愛】媽媽心急送高燒孩子求診不慎撞車　被撞者不怪責窩心舉動感動人心

▲ 韓國一名媽媽心急送發高燒孩子到醫院時不慎撞車，被撞者反送上擁抱和慰問，窩心舉動令人感動。

小朋友生病，作為父母必定擔心不已。韓國一名媽媽因孩子發高燒，駕車送小朋友到醫院求診時，疑太心急不慎撞到其他車輛。媽媽下車跟被撞車主道歉，對方得知情況後，不但沒有責怪媽媽，反而送上窩心的擁抱和慰問，令人感動。

▲ 被撞女車主擁抱媽媽。（影片截圖）

心急轉線撞上前面車輛

綜合韓媒報道，最近一名爸爸在網上論壇發文，表示其孩子當日清晨突然發高燒，自己因為上班不在家中，所以由太太獨自駕車送小朋友到醫院求診。在前往醫院途中，太太因為太心急，轉線時不慎撞上前面的車輛。

被撞的女車主當時正趕著上班，發生輕微碰撞後，雙方立即下車，太太遂向對方道歉和解釋原因。女車主聞言後不但沒有責怪太太，反過來擁抱和安慰她，並表示擔心孩子的情況，著太太先趕快送孩子到醫院，之後才討論賠償事宜。

最新影片：爸媽代子女答問題影響表達能力 辯論尖子拆解入學面試失分位

車主首先關心太太和孩子情況

事主向上司請假後立即趕到醫院會合太太，在急症室等候期間，事主翻查行車記錄儀的片段，並致電女車主道歉。他憶述，當對方接到電話後首先關心太太和孩子的情況，而不是討論賠償問題，這令事主非常感動。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

帖文一出後引起熱烈討論，大批網民紛紛大讚女車主。而其後有韓媒訪問該名車主，她憶述下車後看到太太哭不成聲又不斷道歉，當時想讓對方冷靜下來，所以緊抱和安撫她。女車主表示，對方與自己的女兒年紀相若，所以令她感到份外有親切感。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳