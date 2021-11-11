  • 24°C
香港時間 : 20211111日 (週四) 12:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人間有愛】媽媽心急送高燒孩子求診不慎撞車　被撞者不怪責窩心舉動感動人心

親子 12:03 2021/11/11

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

韓國一名媽媽心急送發高燒孩子到醫院時不慎撞車，被撞者反送上擁抱和慰問，窩心舉動令人感動。

小朋友生病，作為父母必定擔心不已。韓國一名媽媽因孩子發高燒，駕車送小朋友到醫院求診時，疑太心急不慎撞到其他車輛。媽媽下車跟被撞車主道歉，對方得知情況後，不但沒有責怪媽媽，反而送上窩心的擁抱和慰問，令人感動。

被撞女車主擁抱媽媽。（影片截圖）

心急轉線撞上前面車輛

綜合韓媒報道，最近一名爸爸在網上論壇發文，表示其孩子當日清晨突然發高燒，自己因為上班不在家中，所以由太太獨自駕車送小朋友到醫院求診。在前往醫院途中，太太因為太心急，轉線時不慎撞上前面的車輛。

被撞的女車主當時正趕著上班，發生輕微碰撞後，雙方立即下車，太太遂向對方道歉和解釋原因。女車主聞言後不但沒有責怪太太，反過來擁抱和安慰她，並表示擔心孩子的情況，著太太先趕快送孩子到醫院，之後才討論賠償事宜。

最新影片：爸媽代子女答問題影響表達能力　 辯論尖子拆解入學面試失分位

車主首先關心太太和孩子情況

事主向上司請假後立即趕到醫院會合太太，在急症室等候期間，事主翻查行車記錄儀的片段，並致電女車主道歉。他憶述，當對方接到電話後首先關心太太和孩子的情況，而不是討論賠償問題，這令事主非常感動。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

帖文一出後引起熱烈討論，大批網民紛紛大讚女車主。而其後有韓媒訪問該名車主，她憶述下車後看到太太哭不成聲又不斷道歉，當時想讓對方冷靜下來，所以緊抱和安撫她。女車主表示，對方與自己的女兒年紀相若，所以令她感到份外有親切感。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【好人好事】單親媽媽慳錢買3白飯1餸　食店老闆免費加餸︰小朋友要有營養成長
13:27 2021/11/10
【好人好事】單親媽媽慳錢買3白飯1餸　食店老闆免費加餸︰小朋友要有營養成長
【好人好事】深水埗明哥派飯送暖助弱勢社群　獲香港都會大學頒授榮譽大學院士
14:42 2021/11/06
【好人好事】深水埗明哥派飯送暖助弱勢社群　獲香港都會大學頒授榮譽大學院士
【好人好事】孫女想買白蘭花氹病危嫲嫲　熱心大埔街坊幫忙展現人間有愛
12:55 2021/07/15
【好人好事】孫女想買白蘭花氹病危嫲嫲　熱心大埔街坊幫忙展現人間有愛

你可能感興趣

【好人好事】單親媽媽慳錢買3白飯1餸　食店老闆免費加餸︰小朋友要有營養成長
13:27 2021/11/10
【好人好事】單親媽媽慳錢買3白飯1餸　食店老闆免費加餸︰小朋友要有營養成長
【好人好事】深水埗明哥派飯送暖助弱勢社群　獲香港都會大學頒授榮譽大學院士
14:42 2021/11/06
【好人好事】深水埗明哥派飯送暖助弱勢社群　獲香港都會大學頒授榮譽大學院士
【好人好事】孫女想買白蘭花氹病危嫲嫲　熱心大埔街坊幫忙展現人間有愛
12:55 2021/07/15
【好人好事】孫女想買白蘭花氹病危嫲嫲　熱心大埔街坊幫忙展現人間有愛
正能量 家庭關係 兒童健康 網絡熱話 南韓

最高瀏覽

【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
11:09 2021/11/10
【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
【最年輕母親】女童患先天罕見病性早熟　5歲懷孕誕子成史上最年輕母親
10:20 2021/11/10
【最年輕母親】女童患先天罕見病性早熟　5歲懷孕誕子成史上最年輕母親
【強制檢測】37個地方納入強檢　包括海洋公園及尖沙咀多間食肆【附名單】
09:36 2021/11/10
【強制檢測】37個地方納入強檢　包括海洋公園及尖沙咀多間食肆【附名單】