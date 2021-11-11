【郭位卸任】城大校長郭位2023年約滿後不再續任　結束長達15年校長任期

▲ 城市大學校長郭位決定於2023年約滿後不再續任。（經濟日報資料圖片）

繼科技大學校長史維前日（9日）宣布提早離任後，同樣是台灣出生的城市大學校長郭位亦決定在2023年約滿後不再續任，其長達15年校長任期即將結束告終。

郭位今（11日）早出席校內舉行的科學園合作備忘錄簽署儀式後，有在場記者問及他是否不再續約，他未有回應提問便離開。

其後城大副校長（發展及對外關係）李國安隨即以「大學發言人」名義讀出聲明，指郭位早前決定在第3個任期屆滿，即2023年5月就會卸任校長一職，而城大已按校董會指示，成立遴選委員會進行國際招聘，冀覓得下任校長。

被問到郭位是否受壓等原因而決定不續約、作出決定的時間等，李國安未有回應。

郭位現年70歲，2008年5月14日起出任城大校長，過去曾兩度續約，隨著他在第3屆任期結束後卸任，其長達15年校長任期即將告終，是歷來在任最長的校長。

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記者：馮琪雅