【周末好去處】九龍灣韓國沉浸式展覽　免費玩《上流寄生族》VR體驗【內附連結】

▲ 「韓國旅遊日記」有4個不同景點，玩法完全不同，有影相、射箭、投藍及拍照等遊戲。（張頌婷攝）

韓劇、韓國電影及韓星仍然主宰全球潮流，可見韓流人氣仍然高企。這個由文化體育觀光部、韓國內容振興院、海外文化宣傳院及駐香港韓國文化院共同策劃的《立體想像中的韓國》（Korea Cubically Imagined）展覽，就是最好的藝術及科技示範。展覽設於九龍灣Portal 6311，免費入場，但須於網上預約進場觀賞。

這個沉浸式展覽為全球巡迴，曾於巴黎及莫斯科展出，今次則來到香港作短暫展覽。展館分成6部分，當中必玩著名電影《上流寄生族》的VR體驗，利用超現實主義的視覺語言，以主觀視角感受電影中的場景。最好玩必數「韓國旅遊日記」，可戴上VR眼鏡及手持控制器，以第一身視點及VR方式體驗南山、蠶室、梨泰院及水原華城等韓國著名觀光景點，風景以可愛設計，加上互動遊戲模式，如打機般體驗旅遊樂趣。

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另一個展館則有4套的沈浸式媒體作品，分別為以BTS為主題的《Beyond the Scene》、由李知恩（IU）、呂珍九主演的韓劇《德魯納酒店》片段、韓國No.1動畫《神秘公寓，讓我來救你吧！》及國立亞洲文化殿堂媒體藝術特別展邀展作品《廣場：Beyond the movement》。四方型的展館以投影方式呈現影像，可走進畫面中，360度感受作品。

《立體想像中的韓國》

地址：九龍灣常悅道18號Portal 6311 1樓

日期：即日起年11月25日

預約網址：hkcubicallyimagined.kr

記者：張頌婷