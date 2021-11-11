【新冠肺炎】兩名豁免檢疫國泰機師抵港確診　梁子超：未經檢疫可入社區有漏洞

▲ 兩名豁免檢疫國泰機師抵港確診，梁子超認為未經檢疫可入社區有漏洞。（經濟日報資料圖片）

本港昨日新增5宗新冠肺炎輸入個案，包括3名機組人員，當中兩名國泰貨機機師更屬豁免檢疫人士，早前抵港後分別返回愉景灣及尖沙咀居所，二人曾訪的地方需要強制檢測；而愉景灣國際學校小學部及幼稚園亦有多達120名師生，被列為密切接觸者的密切接觸者，需安排檢疫隔離。詳情請見【下一頁】

呼吸系統專科醫生梁子超接受港台節目訪問時指，兩名機師曾訪社區不少地方，難以排除有傳播風險，認為未來21日需要小心，如有病徵的人士要盡早看醫生或接受檢測，直言社區監察要盡早發現傳播鏈，及早介入去控制，避免產生第五波疫情。

他稱，機組人員在外地要遵守閉環式管理，包括使用點對點交通工具，來港後須檢測等，形容部分未經檢疫的人士可進入本港社區是本末倒置，亦是漏洞；而不少個案已接種疫苗亦無明顯病徵，醫學監察僅於在風險好低的情況下附加保障。

港大感染及傳染病中心總監何栢良接受商台訪問時認同，現時對貨機人員免檢疫安排存在防疫漏洞，由於歐美實施與病毒共存策略，機組人員在當地感染風險增加，但抵港後仍可以豁免檢疫，自由在社區活動，令人感到奇怪，除令市民憂慮本地爆發風險外，做法亦難以令內地放心可以通關。

何栢良認為，最簡單就是要求貨機人員，需於酒店隔離後才能進入社區，相信必定會對貨運或機組人員造成影響，但亦要考慮現時對其他市民是否公道；他亦同意實施疫苗護照或通行證，以進出公共設施的做法，認為為整體社會安全應該實施，惟政府在推行前2、3個月應預告，令社會早作準備。

香港民用航空事業職工總會主席李永富則指，是次個案不知從何感染，形容是防不勝防；又提到外地一些地方採取與病毒共存措施，當地部分機組人員無戴口罩，但本港注重防疫，機場員工有戴口罩及面罩，甚至手套等。

至於需否收緊豁免檢疫，他認為要考慮實際需要，亦視乎航空公司情況，包括載運力、編制及人手安排等。

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責任編輯：陳正怡