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【港區國安法】無業男涉宣揚港獨煽動罪成下午判刑　求情指不及唐英傑案嚴重

社會 12:18 2021/11/11

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被告馬俊文（30歲），早前於區域法院經審訊後被裁定煽動他人分裂國家罪成，法官將押後至今午判刑。（資料圖片）

有「美國隊長2.0」之稱的男子馬俊文於2020年涉於接受示威現場接受傳媒訪問時，多次公開宣揚港獨，被指違反《港區國安法》。馬早前於區域法院經審訊後被裁定煽動他人分裂國家罪成，為第2宗經審訊後被裁定罪成案件。辯方今（11日）求情指，被告每次犯案均單人匹馬叫口號，亦只接受非主流媒體訪問，嚴重性較唐英傑一案低。法官將押後至今午判刑。

涉案無業被告馬俊文（30歲），早前被裁定煽動他人分裂國家罪成，控方今於庭上指，此類案件並無量刑指引，但《港區國安法》條文中訂明，法庭在某些情況下，需判以不低於5年的最低有期徒刑，即使案中有其他減刑因素，判刑亦不得低於最低有期徒刑。

辯方回應指，現時法庭只有唐英傑1宗同類案件作參考，而本案被告所作出的行為，嚴重性較唐英傑一案低，亦非發生於7月1日等有象徵意義的日子，被告多次犯案只是單人匹馬地叫口號，亦只接受非主流媒體訪問，因此案情絕不屬《港區國安法》21條所指的情節較嚴重者，故毋須判以最低有期徒刑。

辯方又指被告出身於不太快樂的家庭，學業成績欠佳，亦沒什麼個人興趣或理想，即使是2019年香港發生那麼多事，被告亦沒有參與，被告又反對香港市民抱著仇恨，更無法接受某些「私了」行為。辯方指被告沒有做出任何暴力或傷害他人身體的行為，亦無鼓吹暴力，他只是因為感到孤單，而參與此類活動卻能使他感到可與他人接觸。

法官一度質疑辯方指本案較唐英傑案輕微的說法，指該案只歷時1天，但被告卻20次犯案。辯方則回應指被告每次犯案，對他人造成的危害均很少，亦沒有傷及他人身體。

法官聽罷陳詞後，表示因案件敏感度及受關注程度，因此需時處理判刑，故將案件押後至今午3時半判刑。

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記者：楊詠渝

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