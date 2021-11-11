【無情親戚】父獨力照顧嫲嫲多年獲送樓　阿叔上門迫分身家︰唔分錢死嗰日燒屍

▲ 有港男指其父獨力照顧嫲嫲多年獲轉贈物業，怎知叔父們上門迫嫲嫲「分身家」。

兄弟姊妹都有責任供養年邁的父母，可是家家有本難唸的經。日前有港男在網上討論區分享家事，其父獨力照顧嫲嫲多年，獲嫲嫲轉贈物業，怎知叔父們得悉後，上門迫嫲嫲「分身家」，更有人揚言「唔分錢死嗰日燒屍」。他不堪屢被阿叔滋擾，問網民該如何處理。

該名港男周日（7日）於「連登討論區」以「親戚話要分錢」為題發文，表示嫲嫲有物業在手，雖育有幾個兒子，但多年來只有樓主的爸爸陪伴及供養她。他提及過去嫲嫲出事，「老豆俾咗舊大錢去幫手」，因此嫲嫲早已決定將層樓轉贈爸爸。不過，事件卻引發家庭糾紛，他指出︰

班阿叔上嚟迫佢分樓，我嫲嫲就話寧願死都唔會分，因為只有一個仔對佢好。

上門追分錢恐嚇燒屍

當阿叔們知道分屋不成後，反應相當無情，「一係唔認我嫲做老母，日日傷我屋企人心，一係就日日上嚟乞錢又話有仔要養」，他們要樓主一家分錢才不再上門。樓主續說阿叔曾控告嫲嫲有樓仍領取社會資助，經查詢後自住物業是合法的，還有一個過份舉動︰

其中一個有講過唔分錢就佢死嗰日燒阿嫲條屍。

樓主稱現時嫲嫲行動不便，精神狀態不佳，感慨嫲嫲時日無多，但阿叔仍做出傷害自己媽媽的事。他指因「長命契」即聯權共有的關係，嫲嫲離世後，物業便會自動由爸爸擁有。只是阿叔的行為不勝其煩，而家人主張息事寧人，他問網民意見，苦惱是否念在親戚關係，還是用錢打發他們走。

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網民︰一蚊都唔好分

網民紛紛支持樓主與阿叔抗衡，認為既然對方都做出無理行為，根本不念親戚關係，更不必視他們為親戚。有網民留言，「呢啲仲係親戚？」、「一蚊都唔好分」、「分咗佢又唔會多謝你」、「寫定遺囑」、「長命契佢哋應該冇嘢做到」。點擊圖片睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳