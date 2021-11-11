【夫妻關係】林芊妤自爆懷孕3月老公才求婚　Coffee呻零感動兼最差︰冇男人咁對我

▲ 林芊妤Coffee今次孖住老公拍片玩「快問快答」，互爆對方不少生活趣事。

林芊妤（Coffee）由藝人轉型成為瑜珈教練兼拍片做KOL，其YouTube頻道的訂閱人數高達155萬，還誕下可愛兒子翟德彥（翟伯伯）擁有美滿家庭。Coffee近日搞搞新意思與老公齊齊拍片玩「快問快答」，測試夫妻間的默契，其中Coffee大爆老公的求婚過程hea爆，大呻「未試過有男人咁對我」！

Coffee與任職豐隆銀行的圈外男友澳洲籍馬來西亞華人翟志榮於2018年宣布結婚，同時宣布懷孕4個月。Coffee在今次的YouTube影片中自爆，當時老公的求婚過程好求其，更批評是「最差」，想不到老公竟一直以為好感動。

大家想唔想知道佢點樣求婚？我大住個肚5個月（後更正是3個月）喺屋企，求其喺間房度，無啦啦冇開燈，有啲嘢眨吓眨吓，原來係戒指，仲要跌咗落地下，佢執返起，仲要跪都唔跪，『嫁畀我啦』，話『嫁畀我啊』，咁樣係最感動？

▲ 兩夫妻一開始已經打情罵俏。（影片截圖）

翟志榮辯稱︰「個point係佢記得。」Coffee反駁大呻︰「我記得係因為最差呀！我人生未試過有男人咁對我，一定唔係呢樣囉，錯！」

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後來Coffee補充，是老公在生活上一些細節位最令她感動，例如二人去看戲時，老公就算凍都會借外套給她而不會取回；懷孕期間老公會幫她抬行李箱等，反而翟志榮稱這是基本，Coffee笑稱︰「我係咪要求太低？」

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老公爆Coffee經常不沖廁

二人在其他互答對方問題時，都是靠撞彩，錯多過啱，兩人又互爆生活趣事，好似Coffee爆老公經常放屁、老公反爆她經常不沖廁，整段片笑位好多。

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Coffee其後在IG撰文解釋拍這段片的原因，她希望透過影片帶出一段關係之中，雙方未必會百分之百了解對方，也未必能完全認同對方所有看法，尤其相處時間長了，雙方的熱情會冷卻，必須互相體諒，多留意對方的優點。

雙方相處時間長了，一開始的熱情漸漸失去藥效，我們會開始看見糖衣內的真實，而關係也會因時間逐漸熱情減退，不再像當初的美好和激情，然而我認為一段長期的關係中，最重要的是能夠多體諒，站在對方的角度想多一步，接納對方的真實，多去留意對方的優點，而真實的生活本來就是沉悶沒趣，找到一位願意跟自己無聊過日子，接受你的個性和缺點，其實也是很難得的對嗎？

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責任編輯︰王明芳