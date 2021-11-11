【Star Talk】陳柏宇曾為失聲而恐懼　Jason：唱歌不是要走捷徑

▲ 陳柏宇為演唱會宣傳。

陳柏宇日前接受主播許文軒（Edmond）節目《Star Talk》專訪，大談再次舉行紅館演唱會感受。

Jason說：「第一次上紅館有第一次的新鮮感，較少需要參與背後製作，只需要顧好唱歌、跳舞、彈結他，有少少似表演大雜燴！而第二次對自己、對觀眾，甚至演唱會Concept都有要求，所以兩次都有壓力，兩次心情都好唔同。」

Jason直言自疫情後思考更多：「會更加為自己事業而奮鬥，不會再被動，好似新歌《對得起自己》是自己揀，今次揀Demo是有了演唱會主題而去搵，最初有兩首歌選擇，不過自己一直覺得兩首都未是心目中最想要的，就算時間緊迫都堅持繼續揀，最後出現這首，一聽就好鍾意，給我熱血向前衝感覺。」

Jason曾經試過失聲，他說：「對失聲有恐懼，生過枕不容易再生過，學唱歌之後狀況會好很多，但近期要宣傳狀況又差了，因為講太多嘢，又不停開會，講話真的最致命，但我最鍾意是講嘢，所以我把聲有事係正路！」

他又說：「唱歌冇得臨急抱佛腳，不可以臨開演唱會才學唱歌，那些叫做走捷徑，我學唱歌不是要走捷徑，是覺得自己唱歌不夠好，需要進步，我作為歌手唱得好是最重要的事。」

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