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【M+開幕】M+精品店賣文青手信　本地造「紅A膠篩」索價$1380升值30倍

社會 12:37 2021/11/11

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

位於展館1樓的「M+本店」主力出售本地藝術家的手作精品。（陳梓蔚攝）

西九文化區M+博物館明日（12日）開幕，不少人觀展後都喜歡逛禮品店「買手信」。位於展館1樓的「M+本店」主力出售本地藝術家的手作精品，部分貨品定價進取，其中本地製造、原價只需42元的「紅A長方篩」，化作「藝術品」出售就升價逾30倍，索價1,380元。

M+博物館明日開幕，市民雖可免費入場，但部分貨品定價令人咋舌。例如置於精品店中央，有數個顏色各異的「紅A」牌長方膠篩，雖然紅A官方網站只賣42元，但在「M+本店」經「藝術化」後，就賣1,380元。

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除了「紅A長方篩」外，「M+本店」仍有各種珍品，例如外貌復古的相機、晶瑩的杯盞、各類書籍、筆記和雨傘等。另外上世紀中期，政府推廣「清潔香港」運動的吉祥物垃圾蟲，也有相關主題精品推售。

紅A產品1949年推出，屬於本地最大塑膠製造商，多數產品也於本地製造，屬於港人集體回憶。公司於上世紀70年代推出各式經典產品，如仿水晶燈、書喼，以至街市隨處可見的紅燈罩，也是紅A出品。

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚、吳卓峰

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