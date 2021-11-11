【假冒女團】教主首登大銀幕當主角　Anson Lo愛上演戲：任何角色都想試

▲ 《假冒女團》於11月25日上映。

由MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）、蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李靜儀（Heidi）、李炘頤（Alina）主演的電影《假冒女團》，將於本月25日上映，而首次拍攝電影的教主就分享感受。

教主對演戲更有興趣

Anson Lo完成《假冒女團》拍攝後，直認對演戲更有興趣，希望朝演戲方面發展：「無論是電影或電視劇，有幸參與到人生首齣電影，確立自己真的很喜歡演戲，如果以後還有機會演戲，任何角色都想試，無論奸角或不同角色性格都好。」

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教主確立演戲方向，緣於接觸《假冒女團》監製黃永峯。Anson Lo回憶說：「我第一次認識監製Charlie，亦是第一次合作，覺得他是個很貼心的人，基本上每天收工都會收到他的短訊，問候我今次拍攝如何、感覺如何，是個很細心的人。」

Anson Lo續稱：「我拍攝時的一舉一動他亦會看得緊，會事後提點我拍攝時的眼神或小動作，他很關心演員的心理質素，很多時我們緊張或不懂處理時，監製也會安慰我們，當我們的心靈治療師。」

另外，教主又表示與徐梓耀導演合作是很好的經歷，他說：「導演給演員有很大自由度，給我們很多發揮空間，導演都會接納我們的意見，與徐導演合是幾好的拍攝經歷。」

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教主與同劇女演員

教主在電影中與多位女演員合作，對他來說是很多啟發性：「Chloe給人感覺很斯文，之前拍戲時已認識她，大家一起上彭秀慧老師的戲劇堂，當時已覺得她是個斯文、細心的女生。經過拍這齣戲後，發現她也很喜歡玩，她喜歡自嘲，鍾意取笑我們一些小動作，都是我以前沒見過的。」

他又指紫萱是一位很有禮貌的女生：「看着她就像看到緊張的自己，我去到陌生的環境，跟工作人員第一次見面，都有忐忑不安的感覺，大家都明白新人的緊張，紫萱有感性一面，她很認真對待劇本，在她身上學到很多。」

至於對Heidi有何看法呢？Anson Lo說：「今次拍戲是我首次見到Heidi真人，我與她聊很多有關組合上的事情，因為Heidi來自女子組合Super Girls，我不時以後輩的身份去請教她如何令組合走得更遠。她有很多經驗去教我，首次見Heidi以為她是高冷型的前輩，認識後原來她是超玩得，超級nice的前輩，與她相處是超級舒服。」

而教主就指自己與Alina已認識一段日子，今次是首次合作：「感覺到Alina對演戲的執著，我們在機後經常討論如何調整微細演出，她經常跟我討論演技，給我很多角色的看法。」

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