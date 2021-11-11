【押後開審】康文署經理涉非禮家傭被控13罪　排期明年1月審訊

▲ 康文署經理涉非禮家傭被控13罪，排期明年1月審訊。（經濟日報資料圖片）

康文署康樂事務經理涉於元朗多次侵犯家傭，被控13項猥褻侵犯罪，今（11日）在西九龍裁判法院再提訊。被告早前已否認所有控罪，裁判官應控方要求，批准事主於審訊期間透過視像系統作供，案件排期至2022年1月12日審訊，屆時將傳召7名證人，預計審訊4天。

被告巴廷明（56歲）報稱是高級康樂事務經理（園藝），被控於2021年3月11日至6月25日，共13次在元朗猥褻侵犯女子X。

控方申請事主X於審訊期間透過視像系統作供，審訊期間將傳召7名證人作供，預計審訊4天。辯方表示，被告擬聘請更資深的大律師代表。裁判官批准事主於審訊期間透過視像系統作供，案件排期至2022年1月12日審訊，被告續准保釋候審。

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記者：梁錦麟