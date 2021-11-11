【慈父救女】女嬰先天性膽管閉鎖需換肝續命　好爸爸1個月減重20磅割肝救女

▲ 女嬰先天性膽管閉鎖需換肝續命，好爸爸1個月減重20磅割肝救女。

內地一名女嬰患先天性膽道閉鎖Ⅲ型，要接受肝臟移植續命，可惜符合捐贈資格的爸爸有輕度脂肪肝，無法進行手術，而身邊的親友都勸他放棄，但為了女兒，這位爸爸堅持割肝救女，他在一個月減重9公斤，最終肝臟符合移植標準，順利完成手術。

綜合內媒報道，來自廣東肇慶市的陸先生，在今年2月14日情人節迎來第二個孩子婷婷（化名），可惜出生2個月，她出現全身發黃的症狀，隨後被診斷患先天性膽道閉鎖Ⅲ型，唯一續命方法就是進行肝臟移植。

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當時，醫生建議待孩子大一些再進行手術，很多親友都勸陸先生放棄。

要不再生一個吧，小心人財兩空，但我和太太都明白，這是我們的女兒，再生一個也不能替代她。

眼見女兒受病魔折磨，腹部日漸腫脹，食慾和精神不佳，日漸消瘦，陸先生義無反顧決定割肝救女。可是，他的血型雖然與女兒一致，但血脂偏高，有輕微脂肪肝，未達到移植標準。

為此，陸先生向公司申請停薪留職，開始減肥計劃，每天跑步鍛煉身體，控制食量，1個月減去9公斤，最終令肝臟符合移植標準。

這不僅是婷婷的第二次生命，也是我的新生。我會健康地生活，才能見證女兒的成長。

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肝臟移植手術於10月14日上午進行，醫生先從婷婷父親的肝臟上切取左外葉，另一邊廂，醫生完整切除婷婷的病肝並保留重要的管道，隨後將父親捐獻的左外葉植入到婷婷體內。

由於婷婷只有8個月大，血管非常纖細，動脈直徑只有1至2毫米，血管吻合的難度大，對外科醫生的技術要求相當高，需借助外科手術顯微鏡才能完成。

此外，婷婷還有心臟方面的問題，心房間隔缺損9毫米，術前曾發生過心衰的情況，這也讓手術難上加難。

經過11小時，親體肝移植手術終於完成。術後兩週，婷婷由ICU轉回普通病房。如今，婷婷皮膚不再發黃，胃口也比以前好了很多。對此，陸先生表示，

看到婷婷手術前後的照片對比，就會覺得一切都是值得的。

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責任編輯：羅嘉欣