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【天氣轉涼】市區最低氣溫最低18度　輻射冷卻下打鼓嶺最低11度

社會 12:50 2021/11/11

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天文台表示，一股乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。（湯致遠攝）

天文台表示，一股乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。今日（11日）日間氣溫最高約24度。正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至百分之40以下。下午至晚上大致天晴及非常乾燥。吹和緩北至東北風。

天文台指，今早本港市區最低氣溫降至18度左右，而由於昨晚雲量較少及天氣乾燥，新界內陸空曠地區的「輻射冷卻」效應尤其顯著，令氣溫下降得明顯較市區快，其中打鼓嶺及石崗的氣溫更分別降至11及13度。

天文台解釋，在晚間，由於沒有太陽照射，而地面又不斷散發熱能，因此地面溫度下降。這種夜間降溫現象稱為「輻射冷卻」。在天朗氣清、微風及乾燥的情況下，有利輻射冷卻，所以新界的空曠地區可出現顯著降溫。 

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天文台預料，乾燥的東北季候風會在未來一兩日持續為華南帶來普遍晴朗的天氣，該區日夜溫差較大。而東北季候風會在下週初緩和，廣東氣溫回升。預料東北季候風補充會在下週中期抵達廣東沿岸。

根據天文台九天天氣預報，未來一周氣溫維持在約20至25度，天氣大致晴朗，部分時間有陽光。下周一（15日）早上有一兩陣微雨。明早（12曰）市區氣溫約18度，日間回暖至約25度。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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