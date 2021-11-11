【玩具安全】海關籲停售「魔力巴克球」磁石珠　可致兒童窒息或腸道阻塞

▲ 該款玩具有令兒童窒息或腸道阻塞的潛在危險。（政府新聞處）

香港海關今日（11日）提醒市民留意一款不安全磁石珠玩具，測試結果顯示該款玩具有令兒童窒息或腸道阻塞的潛在危險。海關呼籲，為免發生意外，家長應立即停止讓兒童把玩該款玩具。商戶如有出售，亦應立即下架。

海關人員早前從一間位於青衣的玩具及文具零售商試購一款名為「魔力巴克球」的磁石珠玩具作安全測試，結果顯示磁石珠的體積過細，其磁力強度亦超出玩具安全標準規定的上限。如被兒童吞下，會有引致窒息或腸道阻塞的潛在危險。

海關其後採取行動，搜查該玩具及文具零售商，並檢獲2件同款懷疑不安全磁石珠玩具，同時發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款玩具。此外，海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該款玩具出售。調查仍在進行中。

根據《玩具及兒童產品安全條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元和監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

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記者：黃穎津