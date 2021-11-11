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【雨靴藏毒】中年輕貨司機雨靴藏毒被捕　警檢獲7.5公斤懷疑冰毒市值610萬

社會 13:13 2021/11/11

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

警方在四山街一工業大廈卸貨區突擊搜查一輛輕型貨車，檢獲30包共重約7.5公斤的懷疑「冰」毒，市值約610萬元。

警方毒品調查科人員根據線報及深入調查後，昨日（10日）下午5時許在觀塘區進行打擊毒品行動。警方在四山街一工業大廈卸貨區突擊搜查一輛輕型貨車，並在車上三個載有被褥、雨靴及枕頭的紙箱內檢獲30包共重約7.5公斤的懷疑「冰」毒，市值約610萬元。

警方毒品調查科表示根據情報及深入調查，昨日在油塘四山街截查一部客貨車，探員在車上發現3個紙皮箱，分別盛載,被鋪、枕頭及雨靴，其間探員在雨靴中發現30包共重約7.5公斤懷疑冰毒，市值約610萬元，於是以販運危險藥物罪名拘捕44歲男司機。被捕人現正扣查中。警方指仍然調查毒品來源，不排除會有更多人被捕。

涉案毒品。

毒品調查科高級督察譚瑋諾指，販毒集團為逃避警方偵查，以日常用品收藏毒品，惟警方鍥而不捨根據情報分析及深入調查，已成功阻截一批毒品流入本地市場。

警方強調，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。

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記者：黃穎津、黃傑偉

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