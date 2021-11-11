【同煲同BLOW】分享獨居生活各有小怪癖　張天賦鍾情摸黑生活林欣彤愛恬靜

▲ 林欣彤跟張天賦接受黃Viu節目訪問。

早前林欣彤（Mag）及張天賦（MC）擔任黃Viu節目《同煲同BLOW》第四集嘉賓，兩人以「過來人」身份分享當年參加選秀節目的心路歷程，主持人麻利更發挖了不少他們獨居的小怪癖！

黃viu近日剛上架的綜藝節目《我獨自生活》展現多位韓國藝人的生活實況，剛好Mag跟MC也早已搬離家裡自住，Mag表示：「我很鍾意透過節目了解韓國明星的屋企，某些人的家真的超靚，加上某些Artist一瞓醒就已經好靚仔靚女，還記得其中有個明星一起身就曬太陽，要即刻戴副太陽眼鏡。」

▲ 林欣彤跟及張天賦分享獨居小怪癖。

至於MC透露因為家庭因素，早在16歲時已搬出來住，更自爆有獨居「怪癖」：「我其實做很多事情也喜愛熄燈，包括沖涼、吃東西都會熄燈，我好享受在漆黑環境中生活，感覺會自在，而且空間感都會大一些。」

MC鍾情於「無光」下生活，至於Mag則喜歡長期靜音的「無聲」生活，她說：「反而我鍾意成間屋都靜得好緊要，某時候媽咪來到都看不過眼，叫我開電視、播下歌。」

▲ 原來張天賦喜歡「摸黑」生活。

提到綜藝節目，不得不提兩位唱得之人都是透過歌唱選秀節目而入行，Mag原來一直也有密切留意同類型節目，當中韓國《LOUD》的參賽者更令她相當震憾：「參賽者10幾歲已經好勁，真是大開眼戒，會在想何解我年少時不是這樣？」

▲ 林欣彤喜愛恬靜生活。

提到她2010年參加《超級巨聲2》一炮而紅，她說：「其實當時並非想靠這個途徑入行，那時候覺得做歌手的距離是極遠，只是有個朋友叫我參加試試。」

無心插柳柳成蔭的故事也適用於MC的入行經歷，憑《全民造星II》出道的他坦言：「我當時都覺得出道做歌手這回事好遙遠，因為沒有見工等正式途徑入行，當時心態純粹想玩下，怎料到一步一步地入到行。」