【港產動作片】張文傑兩年零收入被勸轉行揸的士　German夢想未被生活磨滅

▲ 兩年零收入被家人勸轉行揸的士，武指出身張文傑：「望重掀動作片熱潮。」

張文傑（German）單看名字你未必會認得，但提到姜濤與肥仔（梁業）於《特務肥姜2.0》MV中的黑幫大佬、ViuTV劇集《地產仔》中的鄧少、電影《怒火》中的爆珠，又或者是早前外賣平台廣告中形象百變皮膚黝黑的高大型男，總有一個形象你曾經看過。

今年即將36歲的German，於4年前正式簽約天下一成為幕前藝人，加入娛樂圈來說可算是高齡一族，但其實早於German在3、4歲起已在影視圈打滾。

張爸爸張孝慈及伯伯張存正曾是電影的動作指導，主理輝煌時期TVB台慶及籌款節目中的各種驚險表演，German於3歲起便隨著家人習武，至今通曉詠春、跆拳道、泰拳、拳擊等多種武藝。

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▲ German由三歲開始已在行內打滾。（黃建輝攝）

被樊少皇踢落樓

孩童時期電視城曾是German的遊樂場：「當年爸爸經常捉我去表演，幾歲大已經在電視城自己周圍走，我相信他也有心帶我入行。」German十多歲便隨著父親和叔伯們一起工作充當動作指導，期間也曾客串一兩個小角色，直到2001年German才算得上「正式入行」。

German當年於「處男作」《DNA 複製人》飾演「殭屍王」，有場戲要在一樓的茶寮被樊少皇踢落樓。

可是因當時經驗不足而受傷：「試位時有墊子完全無問題，到正式開機，當時還是用菲林機，一開機聽到那響聲就覺得緊張，拍動作戲一緊張就會用多了力，本來從一樓飛到樓下一張檯再落地，到最後我沒有那卸力位直接飛墮地上，幸好只是有點暈和撞傷了少許，一切都是經驗問題。」

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加入古天樂旗下

此後，German開始累積經驗，同時兼任演員和動作指導，除本地製作更曾參與法國、美國等地的動作電影，但這些並未能滿足他的慾望。

在6年前，German整頓心情，希望能夠轉職成為真正的幕前演員。經前輩姜皓文的介紹，German於2017年加入古天樂領軍的天下一旗下，結束他的「孤軍旅程」：「一個人在外面闖蕩太久，剛好黑哥介紹，而我亦需要有公司去支持我、對外洽談合作模式。」

談到有大公司支撐的前後分別，German直言：「以前有工作機會，會被叫等消息，但只能一直等、被閒置一邊，永遠都不會是首選被處理的一群；以前需要自己去傾價錢，有時會好尷尬，現在有公司後會容易處理得多。」

被指是老闆古天樂力捧的新寵，German非常謙虛：「老闆是個有心有力、想提攜下一代的人，旗下每個藝人他都錫，每個都力捧、每個都有機會。」

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為夢想習慣捱窮

簽約公司後，German的首個演出是電影《一個人的武林》，問到是否只專注做幕前而放棄幕後，German默默道出心酸的故事：「正式簽約前有兩年的真空期，那段時間想轉做幕前所以停止了幕後，但又甚少幕前工作，那段時間完全沒有收入，我媽鬧我叫我去揸的士。」

其實張媽並不是不支持兒子在這行發展：「家人想我好，但無辦法幫助我，只知我生活得不好，應該先要打工賺錢，可能這是他們唯一能做的事，只能夠叫我打工賺錢照顧好生活後再追夢。」

18歲已搬離家庭自住，能夠在零收入的情況下交出了兩年的租金，German也覺得神奇：「不知是否習慣了捱窮，我好叻捱窮，多年來每日都是吃麵包、公仔麵，靠著之前存下來的錢捱過了。」

他直言：「以前成日覺得自己無運氣，怨天怨地覺得辛苦，但回想起來在朋友方面我好有運，有許多朋友一直無條件、不計較地幫助我捱過難關，能否把人情還給他們是一件事，但幫過我的人我會永遠記得。」

▲ 除了演員和武指，German還涉足編劇範疇。（黃建輝攝）

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重拾武術指導工作

German憶述在零收入的期間，曾試過偷偷接下替身的工作：「做幕前還是幕後都有機會受傷，重點是用甚麼心態去對待工作。以前想不通會覺得做替身不開心、不過癮，覺得是為了錢才去做，好像不太尊重這個行業，其實每個行業每個崗位都需要尊重，要學會享受每一個位置，否則只會覺得痛苦。」

希望撇下幕後包袱全面進軍幕前，但又遇上過去兩年疫情的影響，German為了生計重新接觸上動作指導的崗位：「那段時間沒有幕前工作，剛好有位導演問我有無興趣，於是重拾武術指導的工作，以前那團火突然回來了，發覺自己還是很喜歡創作、喜歡拍動作片，希望接下來能夠做更多。」

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在動作指導方面，已算得上資深，但講到幕前經驗German則謙虛稱：「演員方面我是新人，覺得每個合作、製作都是個學習機會，每次都在成長中。雖然總會一點看過許多風雨的心態，但有很多問題會懂得怎樣處理，不用多行冤枉路。」

在事業發展上可算走得較慢？German隨遇而安：「早或晚也沒有對與錯，最重要是時機。」

▲ 早前與兒時女神梁詠琪合作。（instagram圖片）

多方面發展

時下流行「Slasher」，身兼多職的German除動作指導、演員、模特兒，他還是個編劇、YouTuber和生意人，手上正在籌備電影劇本，明年初亦會推出自家的眼鏡品牌。

至於自家影片，則為觀眾展示出更多面向：「我是個很無聊的人，鍾意玩又曳，之前因為疫情所以拍了不少搞笑影片，覺得世界太多負能量，我不介亦別人怎樣笑我，只想把歡樂帶給別人。」

▲ （黃建輝攝）

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重振香港動作片

要求German在芸芸眾多銜頭，選一個終生職業，他沉默半晌謂：「全部都是終生職業。舒服一點當然是做生意，坐著用腦便行；辛苦少少做編劇，要寫多點字；再辛苦一點做演員，接下來就是動作指導。但最喜歡的還是演員和動作指導，拍戲最過癮、最有魔力，就是每次遇到的都不一樣，接觸的都是新鮮的。」

最近令German「曝光」得最多的，要數與姜濤和肥仔（梁業）合作的《特務肥姜2.0》MV，至今已經超過250萬點擊。

German直言：「接拍這MV是有私心，並不是要突出自己，而是知這MV一定有人睇。想借此把獨立電影的風氣給更多人看到，亦想大家看完這MV後渴望看到更多動作片，這是我最想在這MV做到的。雖然香港一直以來都有許多動作片，但對比以前的功夫為主的電影確實減少了許多，希望這熱潮能重新掀起。」

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髮型：Matt Chau

化妝：Nichol Chau

服裝：Moncler

場地：Dada Bar + Lounge @ The Luxe Manor

記者：陳心怡