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【綫上跑步】LINE FRIENDS RUN大玩遊戲化跑步體驗　設2KM/5KM/10KM連專屬可愛身份認證包【內附報名連結】

休閒消費 14:09 2021/11/11

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

Innoduction Group Inc與LINE FRIENDS合作舉辦《LINE FRIENDS RUN – ICBC (ASIA) 全力支持》。

踏入秋天又是跑步的好季節，LINE FRIENDS最近與Innoduction Group Inc 合作舉辦《LINE FRIENDS RUN – ICBC (ASIA) 全力支持 》跑步旅程，希望與一眾愛跑步或想跑步的大小朋友及LINE FRIENDS粉絲，挑戰自我、成就解鎖。

這次LINE FRIENDS RUN會結合實體線上任務的嶄新主題遊戲化跑步體驗，再配合NIKE的NIKE RUN CLUB APP加入跑步訓練。玩家只需由即日起至12月11日（晚上11時59分）內，完成18個跑步訓練任務，就會獲得BROWNIE身份認證包。

每個組別均設專屬的BROWNIE身份認證包。

然後於12月16日至12月22日（包括首尾兩天），再完成各自訂下的2KM、5KM或10KM BROWNIE自我挑戰目標，換取BROWNIE自我挑戰金牌。以及完成各自訂下的2KM、5KM或10KM BROWNIE自我挑戰目標後，更可贏取BROWNIE自我挑戰金牌。

所有香港及澳門的BROWN & FRIENDS粉絲可由即日起透過官方網站www.linefriendsrunhk.com 報名參加LINE FRIENDS RUN，或於11月12日至21日到朗豪坊7樓的報名站報名。而各公里挑戰賽會附送專屬的BROWNIE身份認證包裝備，包括不少LINE FRIENDS精品，粉絲不容錯過。

5KM自我挑戰組別$498

2KM自我挑戰組別$398

10KM自我挑戰組別$548

報名日期︰即日起至11月21日
BROWNIE自我挑戰日期︰12月16日至12月22日
參賽費用（連專屬BROWNIE身份認證包）︰10KM自我挑戰組別$548、5KM自我挑戰組別$498、2KM自我挑戰組別$398

記者︰黃依情
都可以隨時隨地自己或約定其他「BROWNIE」一起用最快樂的節奏去跑，齊齊輕鬆愉快哋超越自我！

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