【2021聖誕節】蠟筆小新 X Chocolate Rain登陸MCP新都城中心　3.5米巨型小新坐鎮富士山+6大打卡位

▲ MCP新都城中心聖誕至跨年期間，會有《蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣》。（商場提供）

今年適逢日本人氣卡通漫畫《蠟筆小新》30週年，將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）特別打造《蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣》主題裝置，亦是本地創作品牌Chocolate Rain與蠟筆小新的首次聯乘，以萌爆造型現身商場，包括有3.5米巨型小新坐鎮富士山，與大家暢玩日本6大名勝，歡度浪漫白色冬日假期。

由11月12日至2022年1月2日期間，MCP CENTRAL將會設有多個日本名勝景點主題裝置，包括日本第一絕景富士山、百年傳奇忍城、滑雪天堂札幌、寫意別府溫泉鄉、童話世界白川鄉及雪見小路商店街。《蠟筆小新》野原一家與Chocolate Rain主角Fatina，更會總動員現身每個景點讓大家打卡留念。H･COINS會員更兼享「趣遊冬日照相館」即影即有相片，可與一眾主角同遊多個日本名勝拍照。

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而MCP DISCOVERY商場同樣設有多個打卡位，並化身成大人及小朋友最愛的室內冰雪樂園遊樂區。H‧COINS會員更可免費參加擲雪球大師及極地冰壺大挑戰兩大遊戲，獲得指定分數更可獲得限量禮品一份。

於活動期間，MCP DISCOVERY將特設蠟筆小新 X Chocolate Rain的冬瀛樂遊趣期間限定店，售賣過百款主題精品，例如有蠟筆小新座枱月曆、不銹鋼水壼、枱墊等，而30周年紀念精品就有陶瓷碟套裝、Tote bag布袋、袋裝鏡、文件夾及擺設等，小新粉絲絕不能錯過。

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Chocolate Rain亦會獨家發售一系列限定精品及全新單品，包括Fatina LED Touch小夜燈、Fatina玻璃茶壺及首次於綫下發售的4款聖誕福袋，當中有縮骨遮連7件精品、小夜燈連3件精品、Chocolate Rain特別版口罩及口罩套等，全部均限量發售。

而顧客於推廣期內以電子貨幣即日消費滿$500，即有機會換領蠟筆小新 X Chocolate Rain獨家聯乘限量禮品一套，包括餐枱墊、口罩套及便條貼。H‧COINS 會員更可憑3個指定景點印章，獲得限量神秘小禮品一份，並專享與蠟筆小新及Chocolate Rain Fatina見面的機會，度過一個愉快假期。

《蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣》

日期︰11月12日至2022年1月2日

時間︰10am-10pm

地點︰MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）L1天幕廣場

記者︰黃依情