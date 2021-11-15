【職場起飛】學位傍身 辦公室職場路更順　1年取得英國工商管理學士學位

▲ 楷博教育資深講師李錦添博士指出，學士學歷會成為辦公室職場基本條件。

要在職場步步高升，自我增值是不二法門，特別近年出現學歷貶值現象，持續進修才能增強個人競爭力。楷博教育（Kaplan）一直與國際知名學府合辦不同課程，其中英國伯明翰城市大學工商管理（榮譽）學士(銜接課程)，幫助在職人士提升專業知識和管理技巧，學員可在1年內取得學士學位。



打工仔面臨學歷貶值



隨著大學畢業生與日俱增，學歷貶值是近年不少打工仔面對的問題。楷博教育英國伯明翰城市大學工商管理（榮譽）學士(銜接課程)（BABA）資深講師李錦添博士（TimSir）引述政府報告指出，在2019年的就業人口中，有24%擁有學士學位，而預計到2027年會增至30%，因此，在可見的將來，學士學歷會成為優質辦公室筍工入職的基本條件。

擁有10年教學經驗的TimSir，5年前開始教授BABA課程，他表示，課程專為在職人士而設，學員平均年齡約30至35歲，聽過不少學員坦言，人才專業化是大趨勢，要晉升管理層，必須要有大學學歷，亦要提升管理技巧知識。「不少公司都相信學歷代表著相應能力，升職會更有說服力。」



100%功課評核無考試



TimSir指出，課程的實用性強，傳授商業管理知識，亦教授國際營銷策略、電子商務、培養企業創新思維等，擴闊國際視野，理論應用更可橫跨不同行業。此外，課程毋須考試，100%功課評核，包括撰寫論文、個人及小組專題研習等，適合在職人士修讀。



實用內容應用性高



來進修的成年人，他們都有一定的工作經驗，其經驗在學習套用理論時，就像將過往一些經驗與理論融合起來，學習更加得心應手。而不少功課亦與學生現實面對的工作問題相關，例如員工的流失率高，令服務質素下降，要如何應對才可挽留員工，他們可以將理論套用到真實情況。「有一名30多歲、於金融監管機構工作的同學，有一次下課後特意向我致謝。他說老闆讚他『醒咗』，思維也擴闊了，他覺得這個學士課程幫到他。」



國際認可學位助海外發展



與楷博高等教育合辦課程的英國伯明翰城市大學，其商學院是美國國際商學院聯合會(AACSB)的成員，獲英國高等教育質量保證機構QAA認證，及獲英國教學卓越架構TEF授予銀獎，同時亦為歐洲管理發展協會 (EFMD) 的會員。



學員來自不同行業，包括金融、製造、批發與零售業等，逾半學員來自中層管理人員，更有少數已達總監、經理等高層職位，他們擁有豐富工作經驗，同學在課堂上互相交流，增強人際網絡對個人發展大有幫助。TimSir指︰「由於同學來自不同行業、背景，他們在課堂上的發問，往往能令課堂互動更有意義。」

課程每年約有180名學生，2019年的畢業率逾95%，當中六成多學員取得一級及二級榮譽，成績非常理想。課程直接由英國伯明翰城市大學頒授畢業證書，學位受國際認可，亦適合有意到海外發展的同學修讀。

進修小貼士



對於有興趣進修的打工仔，TimSir認為，最重要是不要害怕重拾學習。據Tim Sir觀察，成人學生因有段長時間沒有讀書，開初需要時間調整生活模式，故以功課為評核準則能令他們減少考試壓力，加上課程以Block teaching (時段編制) 上課形式進行，即集中一個時段上課，之後會有較多時間讓同學集中做功課，較容易兼顧工作與學業。



同時，Kaplan為學生提供不少支援，是少有院校有專責團隊與學生緊密聯繫，除安排課堂事宜外、處理同學突發情況等，TimSir更會視乎個別情況，把私人電話號碼給予學員，方便學生做功課時尋求協助，幫助他們理解課題。



TimSir亦提醒學員需要訂立目標，做好時間管理和自律，並與家人協調生活上的安排，按自己的需要揀選適合的課程。過往有不少學員完成學士學位後，會繼續深造碩士及博士課程，或考取不同的專業資格，令早年未有升讀大學的學員，重新開展大學進修之路，發展個人專業，成就更好的自己。



個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。

課程註冊編號︰252291



課程詳情︰https://bit.ly/3wbQpL4



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