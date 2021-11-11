【分娩併發症】社協代表死者家屬去信醫管局　批評醫護人員不願面對過錯只會故步自封

▲ 香港社區組織協會社區組織幹事彭鴻昌今天代表死亡孕婦家屬，去信醫院管理局行政總裁高拔陞。（資料圖片）

33歲孕婦在2016年於伊利沙伯醫院注射催生素分娩後大量出血，最終不治，死因庭日前裁定死者死於不幸（即看：下一頁）。香港社區組織協會社區組織幹事彭鴻昌今日（11日）代表死亡孕婦家屬，去信醫院管理局行政總裁高拔陞，要求醫管局在所有公立醫院落實陪審團所作出的每一項相關建議，及詳細交代相關的落實情況。

彭鴻昌在信件中指，伊利沙伯醫院於裁決後回應稱將仔細研究死因庭建議，並落實根源分析委員會的建議，但並未回應陪審團的所有建議。彭鴻昌認為其他公立醫院也應該藉此死亡個案檢視其服務，以保障病人安全。

彭鴻昌指社協代表死者家屬要求醫管局的相關專科統籌委員會，包括:婦產科、麻醉科及病理科，討論如何落實陪審團所作出的每一項相關建議， 要求醫管局詳細交代相關建議於轄下所有公立醫院的落實情況。

彭鴻昌又稱死者家屬希望向醫管局表達，醫護前線及管理人員於嚴重醫療事故後的防衛及對抗態度，令家屬受到「二次傷害」。死者家屬批評用這種態度應對，令人感到醫護人員企圖淡化事故的嚴重程度，又指這種拒絕承認過錯及互相保護的態度，有違醫管局的機構開誠布公政策及臨床事故管理守則。

若醫護人員及醫療團隊不願面對過錯，只會繼續犯錯及故步自封，不能持續改進醫療水平。

死因研訊陪審團的8項建議：

醫管局應發出指引，醫生應將曾考慮的病症寫入排版

醫管局應統一轄下醫院使用催生素的指引

增加有關羊水栓塞的培訓及講座，醫生必須每年參與

檢討通報及上報機制,如有突發情況，應尋求其他專科協助

建議在使用催生素催生時(即第一產程)，需使用血氧監察儀持續監察

設立緊急程度指引，把緊急程度分級，加快血液樣本運送時間及檢測速度。 實驗室需要確認交收時間，當有檢測結果時，要立刻通報，檢測結果要設立時限。若發現檢測結果有問題，需要立即通知有關醫生。同時檢討實驗室人手安排，縮短驗時間，予醫務人員盡早根據化驗結果分析

建議當發現有胎兒心跳異常時，應持續使用超聲波檢測去避免太早或太頻繁使用催生素

手術時間要有定義,需要有標準指引，如手術開始及完結時間

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責任編輯：李榮忠