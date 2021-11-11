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【食糖受傷】4歲女童一次偷食10粒超酸糖　舌頭嚴重灼傷破洞嚇親媽媽

兒童健康 16:07 2021/11/11

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澳洲一名4歲女童一口氣吃了10粒超酸糖，導致舌頭嚴重灼傷。

超酸糖不宜一次進食過量，澳洲墨爾本一名4歲女童早前偷吃哥哥買的超酸糖，一口氣吃了10粒之後舌頭突然感到疼痛。媽媽一看大驚，發現女兒的舌頭嚴重灼傷，出現脫皮及破洞的情況，所幸經治療後並無大礙。

根據澳洲媒體《9 News》報導，墨爾本一名4歲女童Willow Wright偷吃Warhaeds極酸糖果，導致舌頭嚴重灼傷。其母受訪時憶述，事發時聽到女兒大喊「媽媽，我的舌頭好痛！」，仔細一看發現她的舌頭出現脫皮及破洞。Willow在意外後哭着說再也不敢吃該款糖果。

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酸度比檸檬汁更強

媽媽表示從未遇過此情況，隨即致電醫生詢問解決方法，醫生回應只能靠冰敷及止痛藥舒緩疼痛，待傷口自行癒合。隨後媽媽把家中同牌子的酸糖扔掉，並將女兒受傷的照片上傳到社交平台，提醒其他家長多加留意：

我想讓父母明白，這款糖果實際上有多危險。

澳洲牙科協會牙醫Jonathan Teoh接受當地媒體訪問時指出，該款糖果含有高濃度酸性，PH值與鹽酸相近，酸度比檸檬汁還要強，有機會灼傷舌頭。該款糖果包裝上有明確標示，說明只有4歲或以上的兒童才可食用，並指短時間內食用過量糖果，會引發暫時性刺激反應。

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責任編輯︰王明芳

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