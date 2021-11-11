【打擊毒品】警方搜查沙田工廈單位檢68萬元可卡因　19歲少年涉製毒及販毒被捕

▲ 警方其後該工業大廈一個單位搜查，再檢獲約310克懷疑霹靂可卡因及一批製造及包裝毒品的工具。（警方提供）

新界南總區重案組第一隊根據線報及經深入調查後，昨晚（10日）晚上約8時進行打擊毒品行動，於沙田桂地街一座工業大廈地下，發現一名形跡可疑男子。警方遂上前截查，在其身上搜獲約200克懷疑霹靂可卡因。

警方其後該工業大廈一個單位搜查，再檢獲約310克懷疑霹靂可卡因及一批製造及包裝毒品的工具，包括爐具、電子磅及大批膠袋等。行動中檢獲的毒品總值約港幣68萬元。

該名19歲姓韓本地男子涉嫌「製毒」及「販毒」被捕，現正被警方扣查。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，製毒及販毒均屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。

最新影片：【TOPick診症室】中年人易忽視黃斑病變 注意視力出現一個徵狀須求醫



一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

