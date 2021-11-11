  • 23°C
香港時間 : 20211111日 (週四) 15:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】警方搜查沙田工廈單位檢68萬元可卡因　19歲少年涉製毒及販毒被捕

社會 15:29 2021/11/11

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

警方其後該工業大廈一個單位搜查，再檢獲約310克懷疑霹靂可卡因及一批製造及包裝毒品的工具。（警方提供）

新界南總區重案組第一隊根據線報及經深入調查後，昨晚（10日）晚上約8時進行打擊毒品行動，於沙田桂地街一座工業大廈地下，發現一名形跡可疑男子。警方遂上前截查，在其身上搜獲約200克懷疑霹靂可卡因。

警方其後該工業大廈一個單位搜查，再檢獲約310克懷疑霹靂可卡因及一批製造及包裝毒品的工具，包括爐具、電子磅及大批膠袋等。行動中檢獲的毒品總值約港幣68萬元。

該名19歲姓韓本地男子涉嫌「製毒」及「販毒」被捕，現正被警方扣查。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，製毒及販毒均屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。

最新影片：【TOPick診症室】中年人易忽視黃斑病變　注意視力出現一個徵狀須求醫


一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津
 

相關文章

【港區國安法】無業男涉宣揚港獨煽動罪成下午判刑　求情指不及唐英傑案嚴重
今日 12:18
【港區國安法】無業男涉宣揚港獨煽動罪成下午判刑　求情指不及唐英傑案嚴重
【押後開審】康文署經理涉非禮家傭被控13罪　排期明年1月審訊
今日 12:42
【押後開審】康文署經理涉非禮家傭被控13罪　排期明年1月審訊
【玩具安全】海關籲停售「魔力巴克球」磁石珠　可致兒童窒息或腸道阻塞
今日 12:59
【玩具安全】海關籲停售「魔力巴克球」磁石珠　可致兒童窒息或腸道阻塞
【雨靴藏毒】中年輕貨司機雨靴藏毒被捕　警檢獲7.5公斤懷疑冰毒市值610萬
今日 13:13
【雨靴藏毒】中年輕貨司機雨靴藏毒被捕　警檢獲7.5公斤懷疑冰毒市值610萬
【交通意外】觀塘老婦被外賣電單車撞倒　頭部受傷流血送院治理
今日 14:09
【交通意外】觀塘老婦被外賣電單車撞倒　頭部受傷流血送院治理

你可能感興趣

【港區國安法】無業男涉宣揚港獨煽動罪成下午判刑　求情指不及唐英傑案嚴重
今日 12:18
【港區國安法】無業男涉宣揚港獨煽動罪成下午判刑　求情指不及唐英傑案嚴重
【押後開審】康文署經理涉非禮家傭被控13罪　排期明年1月審訊
今日 12:42
【押後開審】康文署經理涉非禮家傭被控13罪　排期明年1月審訊
【玩具安全】海關籲停售「魔力巴克球」磁石珠　可致兒童窒息或腸道阻塞
今日 12:59
【玩具安全】海關籲停售「魔力巴克球」磁石珠　可致兒童窒息或腸道阻塞
罪案 罪行 危險藥物 沙田 香港

最高瀏覽

【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
11:09 2021/11/10
【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
【最年輕母親】女童患先天罕見病性早熟　5歲懷孕誕子成史上最年輕母親
10:20 2021/11/10
【最年輕母親】女童患先天罕見病性早熟　5歲懷孕誕子成史上最年輕母親
【強制檢測】37個地方納入強檢　包括海洋公園及尖沙咀多間食肆【附名單】
09:36 2021/11/10
【強制檢測】37個地方納入強檢　包括海洋公園及尖沙咀多間食肆【附名單】