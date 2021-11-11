CHANEL四合一迷你手袋寶盒$219,000　半島酒店旗艦重開限量發售

▲ 半島酒店內的CHANEL「元祖級」店舖，原來是自有品牌歷史以來，其中一間最先在亞洲區登陸的旗艦店，屈指一算半島旗艦店已超過40年歷史。

在市場上如何介界定為超級品牌？或許在這個疫情仍然當道的日子下就最合適不過。看看CHANEL，手袋持續加價、每年限制購買同一款手袋，巴黎的時裝展繼續舉行，還有將香港的舊店個過大翻新，超級時裝品牌當之無愧。

近日要談CHANEL，一定是品牌的手袋又漲價起來，單是今年已經是3次提高售價，據消息指出，其中Classic Flap小號手袋自去年9月底以來上漲了16%達至7,300歐元一個，至於另一款經其的2.55手袋漲幅更超過30%，高達7,800歐元。

加上由上月起品牌開始新的購物政策，就是消費者每年只可以購買一個Classic Flap手袋，或一個Coco Handle手袋，而其他小型皮具則每年不能購買兩件相同的產品。

▲ 店內怎可以缺少了主打時裝和配飾部門。（圖片品牌提供）

其實一直以來，大家只要購買過CHANEL或LV等的超級品牌時，都會懂得品牌必須將消費者的個人資料記錄在案，一方面方便品牌將顧客的資料存入檔案，好等大家到歐美品牌店舖購物時能夠方便進行退稅服務。同時間品牌亦可以在翻查記錄時得知顧客過往在購物上花了多少金錢，以便將忠心的顧客晉升為品牌的VIP。

當然有此一著，背後更重要的原因是可以杜絕水貨商購買同一款型號的手袋，減少炒風。

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就以CHANEL一個大號Classic Flap手袋今天衝破7萬大元為例子，一樣無損品牌的營業額，難怪早前CHANEL總裁Bruno Pavlovsky向外間表示，縱使Dior近年人氣有多厲害，但在市場份額增長則完全對CHANEL沒造成絲毫影響，可見「香奈兒」在女士心見中的地位有多顯赫重要。

大有來頭的半島旗艦

而最近CHANEL位於九龍半島酒店的旗艦店經重新裝修後再次出發（半島酒店店舖面積比海港城店更大），室內設計由建築大師Peter Merino主理，時裝和手袋完全落齊，就連高級珠寶部門亦包括其中。

當中最特別的是在裝修上，除了打通部分樓層外，其中樓高兩層的巨型珍珠裝置落在商場走廊處，將本是公用的走廊被粉飾式全黑白的CHANEL風格，可見半島酒店對這間CHANEL旗艦店的看重，同時被列為酒店歷史的一部分。

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而不得不提的是半島酒店內的CHANEL「元祖級」店舖，原來是自有品牌歷史以來，其中一間最先在亞洲區登陸的旗艦店，屈指一算半島旗艦店已超過40年歷史，如今經裝修後重新出發，大有與對岸不遠處的中環太子大廈旗艦店有平分春色的感覺。

地址：尖沙咀半島酒店商場地面

記者：何偉雄