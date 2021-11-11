【食物安全】波蘭和英國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

食物安全中心今日（11日）宣布，因應波蘭獸醫檢查總署通報，指波蘭羅茲省Sieradzki區爆發高致病性H5N1禽流感，以及世界動物衞生組織通報，指英國沃裡克郡Stratford-on-Avon區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。



中心指，根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從波蘭進口約4,070公噸冷藏禽肉及約2,482萬隻禽蛋，以及從英國進口約70公噸冰鮮禽肉、約2,970公噸冷藏禽肉及約25萬隻禽蛋。已就事件聯絡波蘭和英國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：李榮忠