【卵巢囊腫】13歲女童腹脹如懷孕急增66磅　腹痛求醫揭患卵巢囊腫險喪命

▲ 一名13歲女童突然腹脹，體重急增66磅，因腹痛劇烈求醫才發現患有卵巢囊腫。

異常腹脹、腹痛要小心，因有可能是囊腫作怪。深圳一名13歲女童突然腹脹變胖，兩年內體重急增約66磅，有如懷胎十月。至近日腹痛劇烈，她往醫院求診後，才發現卵巢有囊腫，體積甚大，恐有生命危險。本港有婦產專科醫生指出，卵巢囊腫是生育年齡女性常見疾病。

綜合內媒報道，該名13歲女童小雪（化名）兩年前體重急增，腹部漸漸隆起，但沒出現疼痛、紅腫症狀。母親還以為她吃胖的，不以為然。兩年來，女童體重已增至145公斤（約320磅）。近月女童突然感到腹郭加右下側疼痛，服藥後也未見好轉，甚至愈來愈痛。家人帶她往醫院求診，經檢查後發現其腹腔有個巨型囊腫，情況嚴重。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 女童接受三小時手術，切除卵巢囊腫。（網上圖片） ▲ 女童囊腫體積約為40x30x20cm，幾乎填滿整個腹腔。（圖片：第一現場）

深圳市兒童醫院普二科主任醫生陳子民指出，女童體內囊腫大小約為40x30x20cm，幾乎填滿整個腹腔。醫生續指，女童出現腹痛、呼吸不順等症狀，若不及時做手術，恐有生命危險。歷3小時手術後，醫生為女童切除整個囊腫，並抽出15公升墨綠色囊液，而且成功保住其70%生育功能。醫生指，女童患的是卵巢黏液性囊腺瘤，術後輕了30公斤（約66磅）。

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卵巢囊腫分為良性惡性

本港婦產專科醫生陳世樂早前接受TOPick訪問時指，卵巢囊腫是生育年齡女性常見疾病，分為良性及惡性，但臨床診斷以前者居多。良性腫瘤包括子宮內膜異位症、朱古力瘤或是畸胎，當中最常見的是功能性水瘤。他表示，功能性水瘤未必有徵狀，成因或與卵巢結構、排卵不穩定有關。

陳醫生指，惡性腫瘤即「卵巢癌」，患者需盡快接受治療。卵巢癌的高危人士為超過45歲、未曾生育、家族中有人曾患卵巢癌（尤其媽媽、姊妹、姑、姨）的女性。根據香港臨床腫瘤科學會資料，以下為卵巢癌常見徵狀：

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腫瘤過大可致內出血

醫生會經超聲波、常見症狀作診斷，惟部分卵巢囊腫不會引起任何徵狀，難以察覺，但患者亦可能出現病徵，比如經期不準、下腹或盆腔疼痛等。如屬功能性水瘤，一般會建議先觀察一段時間，看看水瘤有否自行消散。

陳世樂醫生提醒，太大的腫瘤有機會爆裂，引致內出血及劇痛，屬急性危急個案，如沒有及時處理，最嚴重卵巢可能壞死，故醫生一般建議動手術切除，實際情況仍視乎患者而定。