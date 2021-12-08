【靚太廚房】實測BRUNO最新氣炸鍋 炮製簡易土匪雞翼【附有獎遊戲】
日本人氣家居生活品牌BRUNO推出全新BRUNO Compact Air Fryer氣炸鍋，備有準確細緻的時間及溫度電子控制，增添暫停後自動繼續烹調功能，令煮食過程更輕鬆。而且體型輕巧，慳位又實用，特別適合小型家庭。今集《靚太廚房》用這氣炸鍋示範做簡易的氣炸土匪雞翼。
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材料
雞翼 6隻
黑芝麻 適量
孜然粉 適量
醃料
蠔油 1湯匙
麻油 1茶匙
孜然粉 1茶匙
雞粉 半茶匙
白胡椒粉 半茶匙
黑胡椒碎 半茶匙
紹興酒 半湯匙
生粉 1湯匙
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做法
1. 把雞翼解凍後印乾。
2. 加入醃料攪勻，醃2小時。
4. 預熱氣炸鍋200度3分鐘。
5. 放入雞翼，注意不要把雞翼疊著。
6. 搽油後，灑上黑芝麻及孜然粉。
7. 以200度氣炸14分鐘即成。
8. 氣炸至7分鐘翻轉雞翼，再搽油，灑上黑芝麻及孜然粉。
10. 繼續氣炸即成。
BRUNO氣炸鍋 (BRUNO Compact Air Fryer)售價：$798
顏色： 米白、粉紅及灰藍色
產品尺寸：26 (W) x 27 (D) x 26.5 (H)cm
同場加映：BRUNO全新便攜加熱保溫瓶
除了氣炸鍋，BRUNO推出全新BRUNO Portable Electric Kettle便攜加熱保溫瓶，仿如電熱水壺的保溫瓶，能快速將水加熱至沸騰及長效保溫，輕巧大小方便攜帶，讓您隨時隨地享用熱飲，過一個溫暖的冬日！
保溫瓶具備3種模式：
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- 恆溫模式：輕觸兩下亮起橙色燈號，可持續8小時保溫45°C
- 斷電保溫模式：沸水6小時內維持水溫40°C，冰水則於8小時內維持水溫12°C
BRUNO便攜加熱保溫瓶售價： $468
顏色： 米灰、粉紅及粉紫色
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記者：王芷瑩