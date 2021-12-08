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【靚太廚房】實測BRUNO最新氣炸鍋　炮製簡易土匪雞翼【附有獎遊戲】

休閒消費 10:00 2021/12/08

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

日本人氣家居生活品牌BRUNO推出全新BRUNO Compact Air Fryer氣炸鍋，備有準確細緻的時間及溫度電子控制，增添暫停後自動繼續烹調功能，令煮食過程更輕鬆。而且體型輕巧，慳位又實用，特別適合小型家庭。今集《靚太廚房》用這氣炸鍋示範做簡易的氣炸土匪雞翼。

主持Ricca示範用全新BRUNO Compact Air Fryer氣炸鍋來做土匪雞翼，過程十分簡單。（湛斯雅攝）

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材料

雞翼　6隻
黑芝麻　適量
孜然粉　適量

醃料

蠔油　1湯匙
麻油　1茶匙
孜然粉　1茶匙
雞粉　半茶匙
白胡椒粉　半茶匙
黑胡椒碎　半茶匙
紹興酒　半湯匙
生粉　1湯匙

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做法

1.　把雞翼解凍後印乾。

2.　加入醃料攪勻，醃2小時。

4.　預熱氣炸鍋200度3分鐘。

5.　放入雞翼，注意不要把雞翼疊著。

6.　搽油後，灑上黑芝麻及孜然粉。

7.　以200度氣炸14分鐘即成。

8.　氣炸至7分鐘翻轉雞翼，再搽油，灑上黑芝麻及孜然粉。

10.　繼續氣炸即成。

BRUNO氣炸鍋 (BRUNO Compact Air Fryer)售價：$798

顏色： 米白、粉紅及灰藍色

產品尺寸：26 (W) x 27 (D) x 26.5 (H)cm

同場加映：BRUNO全新便攜加熱保溫瓶

除了氣炸鍋，BRUNO推出全新BRUNO Portable Electric Kettle便攜加熱保溫瓶，仿如電熱水壺的保溫瓶，能快速將水加熱至沸騰及長效保溫，輕巧大小方便攜帶，讓您隨時隨地享用熱飲，過一個溫暖的冬日！

保溫瓶具備3種模式：

  • 沸騰模式：輕觸一下亮起紅色燈號，關蓋下約7分鐘加熱至沸騰
  • 恆溫模式：輕觸兩下亮起橙色燈號，可持續8小時保溫45°C
  • 斷電保溫模式：沸水6小時內維持水溫40°C，冰水則於8小時內維持水溫12°C

BRUNO便攜加熱保溫瓶售價： $468

顏色： 米灰、粉紅及粉紫色

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有獎遊戲

如果想同時得到BRUNO的氣炸鍋和便攜加熱保溫瓶（每份禮品總值$1,266），現在玩遊戲便有機會得到，詳情按此

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記者：王芷瑩

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