【靚太廚房】實測BRUNO最新氣炸鍋　炮製簡易土匪雞翼【附有獎遊戲】

日本人氣家居生活品牌BRUNO推出全新BRUNO Compact Air Fryer氣炸鍋，備有準確細緻的時間及溫度電子控制，增添暫停後自動繼續烹調功能，令煮食過程更輕鬆。而且體型輕巧，慳位又實用，特別適合小型家庭。今集《靚太廚房》用這氣炸鍋示範做簡易的氣炸土匪雞翼。

▲ 主持Ricca示範用全新BRUNO Compact Air Fryer氣炸鍋來做土匪雞翼，過程十分簡單。（湛斯雅攝）

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材料

雞翼 6隻

黑芝麻 適量

孜然粉 適量

醃料

蠔油 1湯匙

麻油 1茶匙

孜然粉 1茶匙

雞粉 半茶匙

白胡椒粉 半茶匙

黑胡椒碎 半茶匙

紹興酒 半湯匙

生粉 1湯匙

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做法

1. 把雞翼解凍後印乾。

2. 加入醃料攪勻，醃2小時。

4. 預熱氣炸鍋200度3分鐘。

5. 放入雞翼，注意不要把雞翼疊著。

6. 搽油後，灑上黑芝麻及孜然粉。

7. 以200度氣炸14分鐘即成。

8. 氣炸至7分鐘翻轉雞翼，再搽油，灑上黑芝麻及孜然粉。

10. 繼續氣炸即成。

BRUNO氣炸鍋 (BRUNO Compact Air Fryer)售價：$798

顏色： 米白、粉紅及灰藍色

產品尺寸：26 (W) x 27 (D) x 26.5 (H)cm

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BRUNO便攜加熱保溫瓶售價： $468

顏色： 米灰、粉紅及粉紫色

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記者：王芷瑩