【溫書方法】港媽改默書用星星代替交叉　小一女兒溫習獲鼓勵得100分

▲ 有港媽為小一女兒改默書時，用星星代替交叉，鼓勵女兒注意錯處。

遇上小朋友默書和測驗考試，不少家長都會陪讀，但溫習過程中可能引發親子衡突，更莫說要小朋友好好溫書。有港媽分享為小一女兒改默書時，用星星代替交叉，鼓勵女兒注意錯處，減低挫敗感，結果女兒中文默書得100分。

日前3孩媽媽「K嫂」於facebook專頁「K嫂·愛分享·愛童行 - KK Channel」，以「星星的記號」為題分享她的心得。她表示就讀小一的大女兒第一次默書，作為媽媽亦暗暗地有一點惆悵，「因為聽過無數令父母懊惱的經歷」。

「星星」代表留意之處

為了將雙方的壓力指數降到最低，K嫂在默書一星期前開始與女兒溫習。她在改正女兒默書時，用「星星」顯示可以改善的字詞。母女出現以下對話︰

女兒：點解唔係用紅筆打「交叉」嘅？

媽媽：因為媽咪想你知道「星星」係你要留意嘅地方，你記住啦！

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女兒開心溫習取高分

女兒聽後滿足地笑了。到默書當日，K嫂問女兒是否需要再溫習，女兒表示「唔使啦，我記得」，媽媽就用手掌考她「星星字」。女兒在媽媽手上用手指逐筆寫，媽媽鼓勵她寫得有進步。最終女兒默書取得100分，K嫂感恩第一次默書溫習過程比想像中順利。

求學不單是求分數，但結果理想，鼓勵了她，有一個好開始，為她感恩！

從K嫂上載女兒的默書練習可見，女兒的字體整齊美觀，也有網民讚賞「字寫得好靚同整齊」。K嫂回應這是爸爸的功勞，好有心機指導女兒寫字。

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責任編輯：王明芳