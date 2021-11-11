【立法會選舉】非建制派黃偉信競逐工程界議席　醫衛界共6人參戰

▲ 執業工程師黃偉信。（陳葆琳攝）

立法會選舉提名期明天結束。非建制派再多1人報名。執業工程師黃偉信今日報名參選工程界，挑戰爭取連任的經民聯主席盧偉國。

黃偉信去年亦有報名參選，當時被視為獨立民主派的他今日再被問及政治立場，則稱自己並無政治聯繫及政黨背景，以獨立及專業的身份參選。

被問到會否覺得自己是陪跑？黃偉信說「絕對不認同」，指是在業界支持及鼓勵下決定參選，而提名名單是「跨光譜」，涉及前局長、業界前輩等。

香港護理專科學院副院長陳子中及關懷愛滋項目總監劉子進今日報名參選醫療衛生界。香港註冊中醫學會會長陳永光、香港藥學會前會長龐愛蘭、醫學會前副會長林哲玄，以及香港護士協會中央委員何崇漢亦已報名參選同一界別，亦即醫療衞生界6人爭一席位。

另外，前立法會議員黃成智今日上午報名新界東北直選。他透露，獲全國僑聯副主席盧文端提名。

選委會界別方面，全國政協委員、香港島各界聯合會理事長蘇長榮今日報名。全國人大常委會委員譚耀宗、全國政協常委譚錦球、民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北及新民黨主席葉劉淑儀等人到場支持。

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記者：陳葆琳