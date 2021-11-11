【環保措施】機管局在三跑新建海堤上建造蠔礁　冀既可減廢亦可保育海岸環境

▲ 三跑道新建海堤。（機管局提供）

機管局指採納了環境諮詢委員會及綠色團體等持分者意見，進行一項為期一年的先導計劃，利用回收蠔殼、石灰岩及活蠔苗在三跑道系統項目新建海堤上建造蠔礁，將於敷設蠔礁一年後總結成果，機管局會評估計劃成效。

有關計劃由機管局與大自然保護協會及香港大學合作。研究團隊分別於流浮山養殖場、酒店、餐廳等收集舊蠔殼、青口和扇貝等外殼，於回收場進行分類及天然風化，去除任何剩餘的有機物質，以免在海中傳播病原或寄生蟲。

研究團隊將利用回收的蠔殼作為基質，讓活蠔苗於其上依附成長，繁殖成蠔礁，提供棲息地予各類海洋生物繁殖生活。而在眾多貝類殼中，土生土長的香港巨牡蠣的蠔殼對修復蠔礁最有幫助。

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在 2021 年 6 月，團隊將回收得到的 500 公斤蠔殼，由潛水員分批敷設在三跑道系統北面約 600 平方米海堤範圍，並移植約 3000 隻活蠔苗。團隊亦透過試驗不同的基質材料，觀察蠔礁於不同水深位置的生長情況，以了解蠔礁生長特性。

約兩個月後，團隊抽取 36 個樣本進行分析，初步發現蠔礁生長情況穩定，亦有不同海洋生物，如蟹、海星、蠔、青口、魚卵及魚類等依附於蠔礁繁殖棲息。

機管局可持續發展總經理李仲騰表示，這項目是香港首項在人工海堤敷設蠔礁的先導計劃，如果成效理想，有助我們收集相關數據及經驗，幫助我們推廣將來其他項目。

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責任編輯：李榮忠