【口罩致癌】研究指口罩含潛在致癌物　歐盟：無證據顯示有風險應繼續戴

▲ 比利時一項研究發現，口罩可能含有潛在致癌物質「二氧化鈦」，引起廣泛關注。

新冠肺炎疫情下，口罩已成為日常必需品。然而，比利時上月公布一項研究結果，發現口罩可能含有潛在致癌物質「二氧化鈦（TiO2）」，引起廣泛關注。而歐盟委員會其後表示，目前沒有證據顯示口罩會對人類健康構成威脅，建議民眾繼續佩戴。

比利時國家衞生研究院（Sciensano）10月公布研究結果，在測試多款合成材料製成的口罩後，發現大多數常用口罩中都含有潛在致癌物質「二氧化鈦」顆粒。這些口罩中包括可重複使用及一次性使用的外科口罩、過濾口罩等。

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在發表研究報告後，比利時衞生部長Frank Vandenbroucke表示需要做更多研究，才能證明「二氧化鈦」是否會對健康構成威脅，但他就呼籲民眾要繼續戴上口罩，因未有證據顯示戴口罩對人體有害。

「二氧化鈦」作為白色染劑及消光劑，普遍用於口罩、紡織品、防曬用品、油漆及食品上。世界衞生組織（WHO）轄下的國際癌症研究機構（IARC）已將二氧化鈦列為潛在致癌物，歐盟計劃最快明年禁止在食品上使用「二氧化鈦」。

而對於口罩可能含有潛在致癌物，歐盟委員會發言人表示，目前未有證據顯示口罩中的「二氧化鈦」會對健康構成威脅，因此建議民眾繼續使用口罩。

同場加映：消委會口罩測試

消委會曾測試本港市面30款口罩，其中10款獲總分5分的評價，最平每盒（50個）售98元，即大約2元1個；而獲最高評分的口罩中，有5款屬港產樣本：

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責任編輯：羅嘉欣