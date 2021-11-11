馮檢基認有「中間人」遊說參選　引述狄志遠：你出九龍西我們願遷就

▲ 馮檢基稱自己本周才決定參選。（林曉君攝）

前立法會議員馮檢基重回「老巢」九龍西，對戰民建聯鄭泳舜及西九新動力梁文廣。馮檢基坦言，兩、三個月前已有非官方背景的「中間人」，包括商界和工會人士遊說其參選，更承諾願意給提名票。

馮檢基今見記者時透露，新思維主席狄志遠詢問其參選意願時，表示「如果你出九龍西，我們（新思維）願意（遷）就。」，但馮著他們「不用等馮檢基」，強調自己是本周才決定參選，亦是本周才知會狄志遠。

馮檢基本周才決定參選，已快速獲得10個選委提名，包括政協委員、社福界當然委員王䓪鳴，政協委員簡松年，中華海外聯誼會理事葉長清等。馮檢基稱，其中6人相識已久，均承諾「一出就給提名票。」

狄志遠今陪同新思維副主席黃俊瑯報名參選新界西北時承認，曾與馮檢基進行溝通，原以為馮最終不會出選，所以對他出選九龍西感意外，讓黃俊瑯轉戰新界西北的決定亦是昨晚開會作出。

黃俊瑯共獲得12個選委提名，包括人大代表、教聯會會長黃均瑜、全國政協委員謝俊明、中華海外聯誼會理事楊毅，以及狄志遠等。他的對手包括民建聯周浩鼎和實政圓桌田北辰。

隨著黃俊瑯報名參選，現時地區直選現已做到「區區有非建制參選人」。

▲ 民協三成員和深水埗明哥現身撐馮檢基（右三）。（林曉君攝）

另外，今日馮檢基見記者時，獲民協3成員撐場，包括黃大仙區議員廖成利、屯門區議員黃虹銘，以深水埗前區議員李炯。廖成利稱，事前已通知民協，以個人身份現身記者會支持馮檢基，但民協執委會周六仍會就此進行討論。廖成利今更即場獻唱自己改編的歌曲支持馮檢基。

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