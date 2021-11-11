【輪椅羽壇一哥】獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢　陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母

▲ 輪椅羽毛球一哥陳浩源感謝媽媽扶持，讓他重新站起追夢。

「我不是神奇小子，但她是我的神奇媽媽。」輪椅羽毛球運動員陳浩源在東京奧運男子WH2級單打勇奪銅牌後，哭著感謝媽媽的一席話令人難忘。他直言有2位女士是他生命中最重要的，就是媽媽與太太。陳媽媽是浩源的強大後盾，即使在備戰殘奧期間，媽媽患上乳癌需要接受標靶藥、化療、電療及做手術連串治療，她仍鼓勵兒子專注訓練，不要為她操心，更成功抗癌令兒子放下心頭大石。

▲ 輪椅羽毛球一哥陳浩源用好成績答謝病母。（受訪者提供）

23歲遇車禍截肢

現年36歲的陳浩源（Daniel）在22歲時遇車禍截肢失去左腿，從意外陰霾拉他一把的有樂觀堅強的陳媽媽。陳浩源一直將媽媽的2次養育之恩銘記於心。

媽咪含辛茹苦養大我，當我人生應該要起飛，打好根基最黃金階段的22至23歲時，出現了一場意外，她本身是可以享清福、早些退休、不用捱，但偏偏在那時候她再一次養大我，因為她的兒子再一次變回「細蚊仔」，再扶持多我十年，等我再一次站起來。

▲ 陳浩源在2008年遇車禍需截去左腿，是媽媽在身旁守護他。（文子健攝）

媽媽令兒知道家是避風巷

昔日的經歷造就了今天的陳浩源，他遇意外後很快適應並接受自己，直言全靠媽媽樂觀，他似她樂觀才能捱過大難關。在旁的陳媽媽點頭說「我兒子性格好似我，自大那些就不似」，浩源即回說「分到那麼開」，媽媽笑說「當然啦」，母子對話很溫馨。

浩源媽媽為母則強，丈夫忙工作，照顧子女落在她身上。當時她工作過後就回家陪伴兒子。她認為傷殘是要面對，事情已發生了，要去面對如何解決、將來條路是如何去行，讓兒子知道家是避風巷。她亦感謝大女兒的諒解，當時心思心力落在浩源上，有偏心而忽略了她。

我作為媽咪，只能夠盡量給他訊息、告訴他傷殘不代表以後甚麼也做不到，最重要是你自己肯行出這一步，而無論成功或失敗，家人永遠都在。

▲ 陳浩源在東京殘奧羽毛球WH2級勇奪銅牌。（受訪者提供）

媽媽提及後生仔可能有些事不願跟父母說，心靈未必幫到兒子。陳浩源平反，道出媽媽身心靈全面扶持他捱過意外後的手術、復健之路。

她除了工作之外，在家的時間全給了我，那時我變回「細蚊仔」，覆診、物理治療等很多時都要家長陪同，她身體力行的陪伴，令我心靈上好好多。我相信如我今日站不起來，她都會依然照顧著我，這是她偉大之處。

▲ 陳浩源是世界排名第2、香港首位及唯一的輪椅羽毛球運動員。（受訪者提供）

支持把握機會追夢成運動員

陳浩源在醫院接受約10個月治療後，離院1、2個月已接觸輪椅羽毛球，媽媽樂見之，難得兒子再次站起來，開始有回自信、有期望和夢想。

自從打了羽毛球及比賽後，他的想法漸漸成熟，各方面不同，他會鋪排自己將來的路。

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當然，投入傷健運動員之不易，陳浩源更是香港首位輪椅運動員，很多事靠自行摸索，初期密集式的練習，難免有疲累受傷之時，媽媽很心痛，試過替兒刮痧令他紓緩些。此外，媽媽至今不時烹調美食予愛兒，尤其出賽之時，拿手小菜有海鮮餐、椒鹽瀨尿蝦、生炒骨、麻婆豆腐等。

如今，陳浩源引證殘而不廢，是2019年香港十大傑青、多屆的香港傑出運動員，亦創立香港地壺傷健協會推廣傷健共融，勇奪東京殘奧羽毛球項目銅牌更是陳浩源人生的里程碑。媽媽見到兒子有如此成績，很開心及感驕傲。

▲ 母子都是樂天派，感情要好。（受訪者提供）

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備戰東奧遇母親患癌

陳浩源一直盡孝愛錫媽媽，可是在備戰東奧時，未能全程陪伴患了癌症的媽媽，令陳浩源一度很內疚。當然，陳媽媽半點兒也沒有怪責兒子，反叫他勿操心。

其實我那時確診了乳癌三期，需要連續開始治療，那時是困難的，但他要預備殘奧，我不希望他浪費太多時間在我身上，始終我覺得他有份責任，要做好現時應該要做的事。

陳母當時接受標靶藥、化療、電療及做手術等，她能力所及，由兒子駕車送往地點，之後盡量自己去接受治療。慶幸病情現已受控，抗癌成功，而面對病魔，陳母樂觀去面對，如同昔日兒子遇上意外時。

▲ 媽媽見證兒子成為出色運動員、貢獻社會，感到驕傲。（文子健攝）

內疚未能全程陪媽媽治療

陳媽媽說得輕鬆之時，在旁的兒子耿耿於懷︰「她對我的好，遠比我對她的好，多出很多」，浩源希望每次覆診都能陪伴母親，曾請假不訓練，可是當刻備戰殘奧分身不暇照顧媽媽。

她知道我有大project殘奧要去實行，會趕我走「你去訓練啦」，我都有聽她說，一來見她穩定，療程都上了軌道，二來真的要專注那邊，但回想我是很內疚，想當年我有事的時候，她是花120%精力在我身上，但今天到她病時，我陪不足她100%。

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感謝神奇媽媽

在旁的媽媽聽見兒子自責，忍不住哭起來，接著聽到兒子直言︰「今天見到她精精神神，識得喊識得笑、識得開心識得不開心是好的」，媽媽擦著眼淚又笑了起來。陳浩源用了好成績去報答媽媽，亦承諾會補償母親對自己無私的付出。

為何我經常說母親神奇、說她偉大，而不是我，是她做了我做不到的事。我不是神奇小子，但她是我的神奇媽媽。

▲ 屈臣氏蒸餾水向默默背後付出的運動員家人，頒發「運動員的最強後盾」，捐出20萬元全數支援殘疾運動員的地區發展。 （林宇翔攝）

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記者︰顏紫燕