【長者照顧】社企牽頭撥100萬組支援平台　梁智鴻籌組向護老者提供協助

▲ 和悦社會企業撥款100萬元籌備設立首支援護老者平台，左起梁智鴻、陳志育。（蘇文軒攝）

照顧長者人士背後重擔一直不為人知，需要尋求協助時亦無門。有社企牽頭撥款100萬元，籌備設立本港首個支援護老者專業平台，向護老者提供全面輔導及支援，預計首階段會於明年6月在黃大仙、觀塘區試行。

目前香港全職家屬照顧者人數超過33萬人，和悅社會企業主席陳志育表示，外界未必了解到護老者的照顧壓力，當他們身心俱疲時卻苦無對策，亦沒有援手，但本港長者支援服務較碎片化，亦沒有專門為護老者而設支援服務，讓他們找到合適單位處理需要，因此希望牽頭設立熱線支援平台，以個案管理運作模式，向護老者提供簡單輔導輔導、轉介地區組織協助等。

和悅社會企業督導委員會主席、支援護老者專業平台籌備委員會主席梁智鴻亦指，照顧長者非易事，亦具厭惡性，對護老者身心靈都是大問題，嚴重更會引起家庭矛盾，「護老者有心(照顧長者)，但冇專業知識」，因此平台希望夥拍不同社福機構及地區組織互相協作，為照顧者轉介或提供一條龍服務，以能及早介入個案，避免慘劇持續發生。

平台將提供24小時全天候的支援服務，籌委會將因應籌得善款及資源，分階段建立和運作平台。陳志育補充，相關平台在北美、澳紐發展成熟，今次撥款100萬元牽頭在香港成立，首階段針對黃大仙及觀塘這些雙老、獨居長者服務需求較多的地區，首階段平台料需約300萬元運作，希望得到社會人士、政府及商界的支持。

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記者：蘇文軒