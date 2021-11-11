【刑毁脫罪】涉警署外撕毀通告　前區議員刑毁等罪不成立

▲ 前中西區區議員葉錦龍今被裁定刑事毀壞等罪不成立。（梁錦麟攝）

前中西區區議員葉錦龍涉於2020年9月在西區警署外撕毀1幅通告，及抗拒警員執行職務，被控刑事毀壞及抗拒在正當執行職務的警務人員罪。經審訊後，裁判官今（11日）於九龍城裁判法院裁定被告所有罪名不成立。裁判官指，當時警員在法律下未有權力對被告使用武力，而在場警員均穿便服，亦未有出示委任證，加上其他因素及對控方案情感疑惑，裁定被告所有罪名不成立。

裁判官裁決時指，對控方案情感疑惑。當日被告以粗言指罵並衝向警署警長崔志全，隨後被崔制服後亦未有說話，而被告衝向崔的路線不合理，即使作證的警長歐志強亦覺此舉奇怪，惟崔未有出庭作供。

裁判官續指，當時沒有人目擊歐遭被告用肩膊及手臂撞到，事發時警員應對被告多加留意。歐事後將沒有流血的微絲血管爆裂當作流血，裁判官因此不能確定被告是否撞向警長，故不能接納歐的供詞。

裁判官續指，當日負責掛出通告的證人，未能證明通告遭被告拉下前是否完好無缺，因此不排除通告會掉在地下或已有毁壞，基於控方未能在毫無合理疑點下，證明被告毁壞相關通告。

裁判官又指，警務人員在案發時強行將被告180度反轉，並帶上行人路，但當時並未有拘捕的意思。裁判官指，當時警員在法律下未有權力對被告使用武力，而在場警員均穿便服，亦未有出示委任證，因此被告當時並非故意撞向歐，只是在警員無合理權力下使用武力而掙扎，因此未能構成抗拒在正當執行職務的警務人員罪，故裁定被告所有罪名不成立。

被告葉錦龍（34歲），被控於2019年9月1日在西區警署外損壞一張警察通告， 以及抗拒警長歐志強執行職務。

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記者：梁錦麟