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【爸爸出軌】女兒檢查單據驚見爸爸常買避孕套　母女聯手揭發小三是媽媽閨密

親子 17:15 2021/11/11

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台灣南投一名人夫被女兒從單據上發現常買避孕套，繼而被揭發偷食媽媽的閨密。

有句說話叫︰「防火防盗防閨密」，究竟閨密是否人妻們的最大敵人？台灣南投一名人夫自認識了老婆的閨密後，開始有不尋常的關係，直到有次人夫的女兒在檢查單據時，發現爸爸經常買避孕套起疑心，於是告訴媽媽，但媽媽心知自己和丈夫很久沒有行房，決定去查個究竟。

綜合台灣傳媒報道，台灣南投姓李的人夫任職貨車司機，與姓陳的妻子育有兩名女兒。2018年經妻子介紹下，認識了其閨密兼同事簡小姐，怎料二人擦出火花，先在通訊軟件私下聯絡，再私下約會出遊，至少發生了6次性行為。

直至有次李姓丈夫的女兒想拿收據去兌換獎品時，在爸爸的櫃桶裡拿出6張收據後一看，發現每張收據的消費地點都是住所附近的便利店，而且都有買避孕套，心生疑惑下告訴媽媽。

節目《新聞挖挖哇》昨亦有討論案件。（影片截圖）

夫妻很久沒性生活

陳妻心知避孕套與自己無關，因夫妻已很久沒有性生活，但丈夫竟在2個月內多次買避孕套，於是直接向丈夫對質。丈夫原本對小三的名字守口如瓶，後來陳妻發現丈夫與自己的閨密簡小姐經常聯絡，直覺告訴她，閨密就是小三。

最新影片︰爸媽代子女答問題影響表達能力　 辯論尖子拆解入學面試失分位

2019年2月，陳妻帶同2女兒和大嫂相約簡女談判，簡女原本否認有性關係，只承認精神上出軌，其後陳妻拿出買避孕套的證據，簡女才承認二人出軌，交往半年有發生性關係，但她強調早已斷絕來往。後來簡女再傳短訊給陳妻道歉，希望她可以原諒老公，「好好重新生活」。

不過，陳妻精神上已大受打擊，出現情緒及睡眠障礙，決定控告丈夫李男和簡女侵害配偶權，要求賠償60萬台幣（約16.8萬港元）。

法院認為簡女和陳妻的交談訊息、談判內容及丈夫悔過書等，已證明李男和簡女發展婚外情兼性關係，故日前判處二人要賠償20萬台幣（約5.6萬港元），另外李男需支付拖欠的21個月家用，合共31.5萬台幣（約8.8萬港元）。

網民斥愚蠢︰留證物在家

案件引來網民議論紛紛，不少人笑言爸爸偷食不應留下單據，「怎麼會把證物留在家裡」、「還留著發票看來是新手」，點擊圖片即看更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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