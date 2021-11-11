舒文邀七仙羽為愛徒指點迷津　AGA：希望請到七師傅睇騷

▲ 七師傅為AGA演唱會加持。

AGA（江海迦）將於明年1月29、30日舉行首個個人紅館演唱會《Gaia Live》，經歷過改期，加上早前身體抱恙，克服了重重波折終於圓夢踏上紅館舞台。AGA的恩師監製舒文，特意請來七師傅指點迷津，從兩款演唱會海報之間挑選，以及舒文當日的衣著，原來都有玄機。

七師傅出名鬼馬，面對舒文問到AGA每次開騷都遇上天氣問題，七師傅神回應：「係關天文台事嘛，AGA要同天文台台長打好關係，如果台長係AGA男朋友就自然開騷唔會打風啦！」

關於兩款演唱會海報，一款是AGA身穿紅色長裙正面看鏡頭，另一款是身穿藍身長裙眼光微微望旁邊，師傅直言前者比較好，她解釋：「藍色嗰張側住頭，廣東話有一句『窒下窒下』；而紅色裙嗰張霸氣好多，好似塔羅牌上嘅女皇咁！」

問到演唱會成續，七師傅表示門票銷情一定理想，更利用周遭事物與舒文衣著去預測，她說：「你（舒文）件衫上面有『DEAD』，即係先死而後生，然後長出粗壯嘅樹幹，枝葉向四面八方咁生，啲人一定會攀山過海嚟睇！」舒文亦搞笑說：「咁過山當然係大老山啦，過海就過維多利亞港啦，大家都要搭車嚟嘅。」

七師傅最後更用「師傅愛你」加持AGA，更表示會得到「自動加持」。

AGA表示多謝七師傅加持，她說：「希望今次開紅館唔會打風啦，承佢貴言，多謝佢嘅祝福！亦都要多謝舒文，因為知道佢平時唔睇風水，今次為我演唱會海報去搵師傅，所以好感恩。希望到時請到七師傅嚟睇啦。」

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