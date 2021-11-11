【飲食速報】銅鑼灣全新高級西日 fusion 鐵板燒料理店　創意手打西式醬汁結合日式鐵板燒技藝

▲ 全新高級西日 fusion 鐵板燒料理店登陸銅鑼灣。（圖片由餐廳提供）

全新高級西日 fusion 鐵板燒料理《御鐵》於10月中下旬在銅鑼灣試業，由擁有逾 15 年豐富鐵板燒經驗的 Simon 師傅主理，選用時令及高級食材，以創新的手法將西式醬汁與日式鐵板燒技藝結合，炮製高級西日鐵板盛宴。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

簡約高雅日式裝潢

《御鐵》採用溫暖的日式木材元素作裝潢，設計簡約高雅，牆上綴有現代日式風格的立體藝術裝飾。

店內有兩組大鐵板桌，採用開放式吧位設計 (共約 20 個座位)，顧客可近距離見證每一道菜式的誕生，並與師傅相互交流美食心得。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

選用時令及高級優質食材

店鋪設午市及晚市時段，提供多款鐵板燒定食 (六道菜)，另設有單點餐牌。師傅堅持選用時令及高級優質食材，如環球鮮活海鮮、熊本 A5 和牛及西班牙黑毛豬等入饌，小至擺盤及伴碟選材都一絲不茍。

西式醬汁魔法 x 日式鐵板燒藝術

有別於坊間的傳統鐵板燒，Simon 師傅將無限創意注入每一道菜式，在不失傳統日式鐵板燒精髓下追求變化，把西式的醬汁魔法及創新的煙薰及份子料理意念融合其中，同時亦堅守時令概念及食物本味原則，以當令的高級優質食材入饌。

一系列的菜式都配有 Simon 師傅精心構思的醬汁或伴碟食物，部分醬汁更融入時令新鮮蔬果手打而成，在提升食物原味之餘，清新又健康，配上吸睛的擺盤及食用花作裝飾，每一道菜都是衝擊視覺和味覺的誘人「藝術品」。

從主食材以至伴碟醬汁的食材及配搭，Simon 師傅都會根據季節不定時變更，創新多變，驚喜連連。

最新影片：爸媽代子女答問題影響表達能力 辯論尖子拆解入學面試失分位

御鐵11月新張大優惠

為慶祝御鐵正式開張，11 月午市全單 75 折、晚市 8 折及免開瓶費。

御鐵

地址： 銅鑼灣駱克道 487-489 號駱克駅 13 樓

電話： 5703-1162

營業時間： 星期一至日11:30 -15:00、17:30 - 22:00

最新影片：韓籍大廚教做水原式醬醃牛仔骨 公開肉質細嫩惹味醃製祕訣

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

KET APP家庭台更多影片：https://bit.ly/3xaDuJL

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王芷瑩