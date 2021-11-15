【尖子創業】漁村出身自學成才考入UCLA　尖子不甘賣命投行「疫」市創教學平台

▲ Tommie棄做「iBanker」創業，在「疫」市擴張咖啡店業務。

自學也能成才，編程教學平台創辦人盧炳棠（Tommie），出身自西貢布袋澳漁村，年幼長居船上，一個月只上兩日課，直至11歲才「上岸」居住。他靠自學考入皇仁書院，其後赴美入讀名牌大學加州大學洛杉磯分校（UCLA）。Tommie出社會後不甘為投行「賣命」，辭工回港創教學平台及咖啡店，更在「疫」市擴張，開拓本地第三間店舖。

早年過水上人生活

走進銅鑼灣時代廣場旁邊、即將開幕的4層高咖啡店，大玻璃窗映入眼簾，帶來悠閒的氣息。Tommie想像客人來訪的模樣，指他們可以單純來享受咖啡，也可以相約導師在此上編程課，「我希望將學習融入生活，因為你不會每日去興趣班，但願意常到咖啡店」。他憶起以往讀書時，最愛到咖啡店溫習，

我喜歡感受人流，不太能長時間坐着，每兩小時要起來走一走，邊行邊聽溫習內容，再找另一間咖啡店坐下。

Tommie「坐唔定」的習慣自小養成，他出身自西貢布袋澳漁村，小五「上岸」定居之前，一直跟隨父母過水上人的生活，「小時候跟爸爸四處出海捕魚，曾到鹽田灣、南中國海一帶。記得幼稚園時期上課都不定時，一個月只上兩、三堂」。升讀小學後情況持續，Tommie大部分時間留在船上自學，自行做功課及溫習，久不久回校測驗及考試。

▲ Tommie曾任職「iBanker」，及後放棄高薪厚職創業。（胡嘉儀攝）

靠自學考入皇仁書院

直至Tommie五年級，其父由捕魚轉型做魚類批發，一家人才結束漂泊生活。好動的Tommie搬上岸後愛上踢足球，成為校隊主力球員。他笑言當時並非名列前茅的高材生，或因運動表現出色而入讀皇仁書院。

入皇仁時心想：死啦！這5、6年我要如何生存？同學都很厲害，初中數年我基本上是全級最尾那幾個。

在中五會考前夕，老師說他很大機會無法原校升讀中六，勸他早點找學校。Tommie決定放棄踢足球專心讀書，成績在一個多月間突飛猛進，由全班排名20多躍升至全班頭三，在會考取得26、27分的佳績。「我覺得是信心問題，沒有人說學一種知識一定要半年、兩年，最重要找到自己的讀書節奏」。他認為從小培養的自學能力在那時發揮作用，助他順利在原校升讀中六。

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赴美修讀經濟學

Tommie中學畢業後遠赴美國，入讀名牌大學加州大學洛杉磯分校（UCLA），修讀經濟學及數學。他形容入讀UCLA是人生中做得最正確的決定，有機會認識恩師Arnold Harberger，

啟蒙老師教了我很多，其中一句令我得益的說話是『There’s is nothing that cannot be learnt』（沒有什麼不能學習）。他認為人本身懂得很多東西，只看有沒有人協助你啟發潛能。

受UCLA的學習氛圍及文化影響，Tommie熱衷追求知識，並以全系第一名的成績畢業。身為經濟及數學系尖子，他甫畢業便受投行青睞，任職「iBanker」的經歷卻不甚愉快，開工約半年遇到金融海潚，眼見身旁夥伴一個個被辭退，他亦萌生去意。機會總是突然出現，一間政治顧問公司找他參與奧巴馬競選團隊項目，「那是我第一次利用電腦程式，估算每個州份的選票走向，結果出來準繩度超過90%」。

此後Tommie在顧問公司做了多個與政策有關的項目，他坦言感到沉悶，亦厭倦辦公室生活，毅然辭退工作，去一趟公路旅行。他用一個月時間由洛杉磯駕車去紐約，沿路走走停停放鬆心情，趁機思考前路，最後決定重返校園，到英國倫敦政治經濟學院（LSE）深造經濟學。

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回港創編程教學平台

他也沒想過，在英國深造期間，竟靠做補習老師「賺6位數一個月」，儲下首筆創業基金。「我教過不同國籍的學生，當中杜拜學生出手最闊綽，給我150至200鎊一小時。有時我很忙想婉拒他，他會說今次付雙倍，然後司機會在大學門口等，直接載我到他家」。Tommie在課餘時四處遊走幫人補習，發現不用有固定班房也能教學，腦海中的「漂流教室」也慢慢成形。

輾轉回流香港後，Tommie創立編程教學平台，利用人工智能按學生年齡及背景打造獨特的筆記，提供「個人化」的學習體驗。近月他完成首輪融資，公司得以擴張。他指，對於新世代來說，編程不是一種技能，而是一種語言，用來跟科技產品「溝通」，「事實上矽谷的學校在K1開始，主科已經包括編程」。他盼透過平台帶來自由的學習模式，學生可在線上學習，或約導師出來進行面授課堂，真正「去到邊學到邊」。

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記者：胡嘉儀