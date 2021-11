【尖子創業】漁村出身自學成才考入UCLA　尖子不甘賣命投行「疫」市創教學平台

自學也能成才,編程教學平台創辦人盧炳棠(Tommie),出身自西貢布袋澳漁村,年幼長居船上,一個月只上兩日課,直至11歲才「上岸」居住。他靠自學考入皇仁書院,其後赴美入讀名牌大學加州大學洛杉磯分校(UCLA)。Tommie出社會後不甘為投行「賣命」,辭工回港創教學平台及咖啡店,更在「疫」市擴張,開拓本地第三間店舖。

早年過水上人生活

走進銅鑼灣時代廣場旁邊、即將開幕的4層高咖啡店,大玻璃窗映入眼簾,帶來悠閒的氣息。Tommie想像客人來訪的模樣,指他們可以單純來享受咖啡,也可以相約導師在此上編程課,「我希望將學習融入生活,因為你不會每日去興趣班,但願意常到咖啡店」。他憶起以往讀書時,最愛到咖啡店溫習,

Tommie「坐唔定」的習慣自小養成,他出身自西貢布袋澳漁村,小五「上岸」定居之前,一直跟隨父母過水上人的生活,「小時候跟爸爸四處出海捕魚,曾到鹽田灣、南中國海一帶。記得幼稚園時期上課都不定時,一個月只上兩、三堂」。升讀小學後情況持續,Tommie大部分時間留在船上自學,自行做功課及溫習,久不久回校測驗及考試。

▲ Tommie曾任職「iBanker」,及後放棄高薪厚職創業。(胡嘉儀攝)

靠自學考入皇仁書院

直至Tommie五年級,其父由捕魚轉型做魚類批發,一家人才結束漂泊生活。好動的Tommie搬上岸後愛上踢足球,成為校隊主力球員。他笑言當時並非名列前茅的高材生,或因運動表現出色而入讀皇仁書院。

在中五會考前夕,老師說他很大機會無法原校升讀中六,勸他早點找學校。Tommie決定放棄踢足球專心讀書,成績在一個多月間突飛猛進,由全班排名20多躍升至全班頭三,在會考取得26、27分的佳績。「我覺得是信心問題,沒有人說學一種知識一定要半年、兩年,最重要找到自己的讀書節奏」。他認為從小培養的自學能力在那時發揮作用,助他順利在原校升讀中六。

赴美修讀經濟學

Tommie中學畢業後遠赴美國,入讀名牌大學加州大學洛杉磯分校(UCLA),修讀經濟學及數學。他形容入讀UCLA是人生中做得最正確的決定,有機會認識恩師Arnold Harberger,

啟蒙老師教了我很多,其中一句令我得益的說話是『There’s is nothing that cannot be learnt』(沒有什麼不能學習)。他認為人本身懂得很多東西,只看有沒有人協助你啟發潛能。