【化痰止咳】燉橙燉梨止咳化痰人人適合？中醫：脾胃虛寒喉嚨痕流鼻水慎吃【附食譜】

▲ 中醫指出，脾胃虛寒、喉嚨痕、流鼻水人士要慎吃燉橙、燉梨。

最近「有兩聲咳」，吃燉橙、燉梨可止咳化痰？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，橙與梨均是屬性偏涼的水果，食用前要先分辨清楚自己屬於哪種咳嗽類型，才食用合適的燉水果。同時，她亦解構燉橙、燉梨的功效，並指出可針對哪些症狀，適合哪類人士食用。

橙和梨屬性偏涼 適合乾咳人士

燉橙、燉梨人人適合？梁醫師指出，橙與梨都是屬性偏涼的水果，適合出現以下症狀的人士：

熱咳（風熱型咳嗽）或秋燥引起的乾咳、喉嚨痛、聲音沙啞、痰有血絲、黃痰、黃或黃綠色鼻涕

經常熬夜、應酬、使用喉嚨說話和唱歌人士服用

不過，這類人士要慎吃，以免加重症狀：

脾胃虛寒、易有腹瀉及寒咳人士伴隨喉嚨痕、白或透明痰，流鼻水等症狀。

【最新影片推介】早餐吃方包以為健康血糖反飆升 糖尿科醫生拆解9大飲食陷阱

燉橙、燉梨功效

梨

功效：生津潤燥、清熱化痰

蒸燉後會減輕梨的寒涼屬性，加入冰糖同燉，可增加滋潤功效。

適合風熱咳嗽人士：喉嚨乾痛、痰/鼻涕色白黃、口渴

橙

功效：和胃寬胸、化痰潤肺

經燉煮後減低寒涼屬性及酸味大減，一般人會加有清熱消炎作用的鹽一起燉煮，清熱解毒。

適合風燥咳嗽人士：喉嚨乾/痛、唇/鼻乾、無痰/少痰/痰有血絲、鼻塞

糖水推介

杏仁百合燉梨

功效：生津潤燥、清心安神。

材料：雪梨1個、南杏15克、百合15克、冰糖適量

做法：

1. 洗淨材料；切開雪梨頂部位置，挖去梨芯。

2. 在梨中心加入南杏、百合及冰糖，蓋上梨蓋後用牙籤固定，放入大碗中。

3. 在鍋中加水及放置蒸架，用武文煮滾水後，放入梨，再用文火隔水蒸燉1小時即成。

備註：脾胃虛寒人士、易有腹瀉及寒咳人士不宜。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣