【周末好去處】韓式酒屋PPALLI PPALLI Sool Jip 限時進駐尖沙咀　Pop-Up店歎新派韓風料理配雞尾酒

▲ Gangnam Old-fashioned $98：帶點辣味和蜂蜜牛油香，易入口又不失烈度的微甜波本威士忌。(餐廳提供)

於深水埗人氣高企的韓式酒屋PPALLI PPALLI Sool Jip，近日走進尖沙咀 K11 Art Mall開設Pop-Up店（至明年2月28日）。作為大南街主店的延伸，除了提供原有的菜式，繼續邀請曾於倫敦米芝蓮2星餐廳任職的 Marco Livoti 擔任創作主廚，為Pop-Up店推出一系列創新菜式。今次Marco以傳統韓式主食，如年糕、拌飯、泡麵為基調，加入現代餐飲風格，設計出獨一無二的新派韓食。

▲ 以螢光藍和白色燈飾映襯時尚銀灰色的材質，風格貫徹型格未來感。(餐廳提供)

為了讓大家在限定店內享受歡愉的時光，這裏亦向經典致敬，特調了數款韓式元素雞尾酒，分別是Jeju Storm ($88)，創作靈感來自經典雞尾酒 Bloody Mary 及 Black and Stormy，以菠蘿汁、泡菜汁、冧酒及薑味啤酒調成，材料看似風馬牛不相及，但成品清新可口，能為你帶來別開生面的體驗。

▲ Seoulino $88：韓國米酒加意大利利口酒和Aperol合奏，整體味道平衡有層次。(餐廳提供)

Seoulino ($88)，由韓國及意大利的經典酒迸發出的驚喜。被視為韓國家家戶戶必備的韓國米酒、意大利利口酒Campari（金巴利）和Aperol（阿佩羅）合奏，以Aperol突出的橘子香甜，平衡從Campari而來的草本甘澀，口感滑身略稠，是來自米酒酒糟的點綴。



另一款Gangnam Old-fashioned ($98)，帶點辣味和蜂蜜牛油香，易入口又不失烈度的微甜波本威士忌。遊走在新派和經典之間，今個周末齊齊來體驗Good Times Roll吧！

▲ 牆身、檯面以及戶外空間，處處都見到“Good Times Roll” 字句。(餐廳提供)

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓122號舖

電話：2982 8213

撰文︰郭秀芳