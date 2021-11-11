【長者優惠】港鐵支持「長者日」　65歲或以上市民當日免費搭港鐵

▲ 港鐵支持「長者日」，65歲或以上市民當日免費搭港鐵。（港鐵提供）

港鐵公司將於2021年11月21日（星期日）為65歲或以上的長者八達通持有人提供免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士優惠，支持「長者日」。 長者於當天可如常使用長者八達通，包括其個人八達通進出港鐵站、輕鐵站 或登上港鐵巴士，其八達通將不會被扣除車費。

港鐵表示，在11月中，港鐵與香港電台第五台舉辦「長者港鐵安全運動」，向長者推廣鐵路安全，一眾節目主持人將會在港鐵網絡展出的海報亮相，提醒長者以下四個重要的鐵路安全訊息：

上落車時，請小心月台空隙

等候列車時，請勿超越黃綫

攜帶大型物件，請使用升降機

當提示聲響起，請勿上落車

有關「長者日」的優惠詳情，請致電 港鐵熱綫(2881 8888) 查詢或瀏覽香港社會服務聯會。

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責任編輯：李榮忠