【新冠肺炎】機場下周一起劃分「綠區」及「橙區」　分隔內地及其他地區抵港者

▲ 機場下周一起劃分「綠區」及「橙區」，分隔內地及其他地區抵港者。（經濟日報資料圖片）

本港輸入確診個案持續，機管局下周一(15日)起將於機場劃分兩個「綠區」及「橙區」區域，以分隔不同地區抵港的旅客，其中「橙區」只處理所有非往來中國內地航班；旅客只可於劃分的區域範圍內活動或登機，其間不能前往另一區域。

根據機場內部通告，下周一(15日)起離港職及抵港層將劃分兩個「綠區」及「橙區」區域，大堂包括海天碼頭在內的所有登記櫃枱，將會納入「綠區」，而禁區內1至24號的閘口，將會處理所有往來中國內地航班，同樣亦屬「綠區」。至於「橙區」則涉禁區內25至71號閘口，用於處理所有非往來中國內地航班。

通告指，旅客只可在劃分的區域範圍內活動或登機，其間不能前往另一區域；而前往中國內地航班的旅客，將會在「綠區」範圍內登機，前往非內地航班的旅客，可從「綠區」進入「橙區」登機。

至於轉機旅客，由國內轉機到國際航班，只可由「Transit Point (E1)」 前往離港層；由非中國航班轉機到其他非中國航班，只可由「Transit Point (W1) 」前往離港層。而機場員工只可在劃分的區域範圍內工作，其間不能前往另一區域。

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記者：陳正怡